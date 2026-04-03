americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Luka Doncic se pierde el resto de la temporada regular con los Lakers por una distensión

LOS ÁNGELES (AP) — Luka Doncic se perderá el resto de la temporada regular de los Lakers de Los Ángeles debido a una distensión de 2do grado en el tendón de la corva izquierdo, anunció el equipo el viernes.

Luka Doncic (77), de los Lakers de Los Ángeles, recibe una falta de parte de Wendell Carter Jr. (34), del Magic de Orlando, mientras Tristan da Silva, derecha, llega a apoyar en la marca defensiva, durante la primera mitad del juego e baloncesto de la NBA del sábado 21 de marzo de 2026, en Orlando, Florida. (AP Foto/Phelan M. Ebenhack)
Luka Doncic (77), de los Lakers de Los Ángeles, recibe una falta de parte de Wendell Carter Jr. (34), del Magic de Orlando, mientras Tristan da Silva, derecha, llega a apoyar en la marca defensiva, durante la primera mitad del juego e baloncesto de la NBA del sábado 21 de marzo de 2026, en Orlando, Florida. (AP Foto/Phelan M. Ebenhack) AP

Doncic es el máximo anotador de la NBA y la fuerza impulsora detrás del ascenso de los Lakers al tercer puesto de la Conferencia Oeste, pero se lesionó la pierna durante la abultada derrota de Los Ángeles ante Oklahoma City el jueves. Un examen de resonancia magnética reveló la gravedad de la distensión.

Los Lakers (50-27) tienen apenas cinco partidos restantes antes de la postemporada, que comienza el domingo en Dallas.

Las distensiones de 2do grado en el tendón de la corva a veces requieren varias semanas de recuperación, pero Doncic también tiene antecedentes de problemas en los isquiotibiales. Se perdió cuatro partidos justo antes del receso del Juego de Estrellas por otra distensión en el tendón de la corva izquierdo, pero regresó a la alineación después del receso.

Doncic está registrando números espectaculares en su primera temporada completa con los Lakers, que adquirieron a la superestrella eslovena procedente de los Mavericks la temporada pasada. Promedia 33,5 puntos, 8,3 asistencias y 7,7 rebotes por partido para Los Ángeles, y fue nombrado jugador del mes de la Conferencia Oeste de la NBA en marzo tras encadenar 13 actuaciones consecutivas de 30 puntos, incluidas siete de 40.

El entrenador de los Lakers, JJ Redick, comentó que Doncic se lesionó en la primera mitad ante el Thunder, pero recibió el visto bueno para volver al partido. Doncic aguantó apenas unos cuatro minutos antes de girar, detenerse y caer a la duela con dolor, lo que derivó en su salida.

___

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El uruguayo Luis Suárez festeja con el argentino Lionel Messi, su compañero en el Inter Miami, luego de anotar en el encuentro inaugural de su nuevo estadio, el sábado 4 de abril de 2026, ante Austin (AP Foto/Lynne Sladky)

Luego de 13 años de espera, el sueño de David Beckham se cumple: Inter Miami estrena casa

En la imagen, tomada de un video proporcionado por la NASA, se muestra una vista de la Tierra tomada por el astronauta de la NASA y comandante de la misión Artemis II, Reid Wiseman, desde una de las cuatro ventanas de la nave espacial Orion tras completar la maniobra de inyección translunar, el jueves 2de abril de 2026. (NASA vía AP)

Los astronautas de Artemis II van a mitad de camino hacia la Luna y buscan superar al Apollo 13

ARCHIVO - Un miembro de la Fuerza Aérea de Estados Unidos pasa empujando un carro por delante de un F-15E Strike Eagle en la Base Aérea de Bagram, en Afganistán, el 17 de octubre de 2009. (AP Foto/Maya Alleruzzo, archivo)

Aviones militares de EEUU derribados en Irán son los 1os abatidos por enemigos en más de 20 años

ARCHIVO - Tiger Woods permanece junto a su vehículo volcado en Jupiter Island, Florida, el viernes 27 de marzo de 2026. (Foto AP/Jason Oteri, Archivo)

Cámara corporal muestra a Tiger Woods esposado tras el accidente donde volcó en Florida

Destacados del día

Trump dice que piloto rescatado en Irán está gravemente herido y lanza amenaza militar directa

Trump dice que piloto rescatado en Irán está gravemente herido y lanza amenaza militar directa

Grúas utilizadas para la construcción del nuevo salón de baile se observan en el exterior de la Casa Blanca, el sábado 4 de abril de 2026, en Washington. (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson)

Investigan reportes de disparos cerca del Parque Lafayette, frente a la Casa Blanca

Trump confirma rescate de tripulante de F-15 en Irán tras audaz operación militar de EEUU

Trump confirma rescate de tripulante de F-15 en Irán tras audaz operación militar de EEUU

TRUMP: ELIMINAMOS LÍDERES MILITARES DE IRÁN

TRUMP: "ELIMINAMOS LÍDERES MILITARES DE IRÁN"

Descubren más de 500 gallos de pelea en Miami-Dade y arrestan a dos cubanos por crueldad animal

Descubren más de 500 gallos de pelea en Miami-Dade y arrestan a dos cubanos por crueldad animal

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter