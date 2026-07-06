americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Luis Torrens conecta doble de 2 carreras en la 10ma y Mets vencen 7-6 a Bravos

ATLANTA (AP) — Luis Torrens conectó un doble de dos carreras con dos outs en la 10ma entrada y los Mets de Nueva York, últimos en la clasificación, vencieron 7-6 a los Bravos de Atlanta, líderes del Este de la Liga Nacional, la noche del lunes para dividir la serie de cuatro juegos.

Luis Torrens, derecha, de los Mets de Nueva York, reacciona después de batear un doble productor de dos carreras mientras el segunda base de los Bravos de Atlanta, Ozzie Albies, izquierda, observa durante la décima entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas del lunes 6 de julio de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Erik S. Lesser)
Luis Torrens, derecha, de los Mets de Nueva York, reacciona después de batear un doble productor de dos carreras mientras el segunda base de los Bravos de Atlanta, Ozzie Albies, izquierda, observa durante la décima entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas del lunes 6 de julio de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Erik S. Lesser) AP

El doble del venezolano Torrens al jardín izquierdo impulsó a Bo Bichette, quien abrió la entrada en segunda base como corredor designado, y a Jared Young, para poner la pizarra 7-5. Young recibió un pelotazo del novato derecho de los Bravos Owen Murphy (0-1) en su debut en las Grandes Ligas. Murphy, de 22 años, fue llamado desde Triple-A Gwinnett antes del juego.

Matt Olson conectó dos jonrones por Atlanta, incluido un batazo de dos carreras en la novena que empató el juego.

El derecho de los Mets Luke Weaver permitió un doble productor de Michael Harris II en la 10ma, pero consiguió su primer salvamento.

El dominicano Juan Soto conectó un jonrón de tres carreras para tomar la ventaja, ante el cerrador All-Star de los Bravos, el cubano Raisel Iglesias, con dos outs en la novena, para darle a Nueva York una ventaja de 5-3.

El cerrador de los Mets Devin Williams desperdició la ventaja sin sacar un out. Ozzie Albies pegó un doble para abrir la novena y anotó con el jonrón de Olson hacia la banda contraria al jardín izquierdo para empatar el juego. Brooks Raley (3-3) consiguió el último out en la novena.

Carson Benge tuvo dos hits, incluido un jonrón, por Nueva York.

Reynaldo López permitió una carrera en cinco entradas por Atlanta. El derecho de los Mets Freddy Peralta permitió tres carreras, una limpia, en 4 2/3 entradas.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Hans Vanaken, de Bélgica, festeja tras anotar por un error del arquero estadounidense Matt Freese en el duelo de octavos de final de la Copa del Mundo, realizado el lunes 6 de julio de 2026 (AP Foto/Abbie Parr)

Bélgica avanza a cuartos, aplasta 4-1 a EEUU, y el último coanfitrión del Mundial sucumbe

Folarin Balogun (20) celebra tras anotar el primer gol de Estados Unidos en el partido contra Bosnia en los 16vos de final del Mundial, el miércoles 1 de julio de 2026, en Santa Clara, California. (AP Foto/Julio Cortez)

FIFA suspende la sanción de un partido a Balogun y podrá jugar con EEUU ante Bélgica

Aviones militares sobrevuelan el estadio de Filadelfia deurante el partido del Mundial entre Paraguay y Francia, el sábado 4 de julio de 2026 (AP Foto/Derik Hamilton)

Aficionados del Mundial celebran 250 años de independencia de EEUU en Filadelfia y Houston

Gabriel Martinelli festeja tras marcar el segundo gol de Brasil ante Japón en el partido de la ronda de 16vos de final, el lunes 29 de junio de 2026, en Houston. (AP Foto/Ashley Landis)

Martinelli marca al final del descuento y Brasil vence a Japón 2-1 en el Mundial

Destacados del día

Hans Vanaken, de Bélgica, festeja tras anotar por un error del arquero estadounidense Matt Freese en el duelo de octavos de final de la Copa del Mundo, realizado el lunes 6 de julio de 2026 (AP Foto/Abbie Parr)

Bélgica avanza a cuartos, aplasta 4-1 a EEUU, y el último coanfitrión del Mundial sucumbe

El Cangrejo dice que está listo para negociar con Trump el futuro de Cuba en medio de máxima presión

El Cangrejo dice que está listo para negociar con Trump el futuro de Cuba en medio de máxima presión

Cubanos salen a protestar en Jaimanitas tras más de 24 horas de apagón: Abajo la dictadura

Cubanos salen a protestar en Jaimanitas tras más de 24 horas de apagón: "Abajo la dictadura"

Apagón masivo en Cuba: reportan desconexión total del Sistema Eléctrico Nacional este lunes

Apagón masivo en Cuba: reportan desconexión total del Sistema Eléctrico Nacional este lunes

El presidente estadounidense Donald Trump se pronuncia sobre el Mundial de fútbol durante una actividad en Oficina Oval de la Casa Blanca, el lunes 6 de julio de 2026, en Washington. (AP Foto/Mark Schiefelbein)

Trump dice que la roja del árbitro del Mundial fue 'horrible', pero dejó el fallo a FIFA

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter