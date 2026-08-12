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Luis Castillo poncha a 10 y Medias Blancas doblegan 5-0 a Rojos

CHICAGO (AP) — Luis Castillo repartió 10 ponches en siete brillantes entradas, y ayudó a que los Medias Blancas de Chicago blanquearan el miércoles 5-0 a Rhett Lowder y a los Rojos de Cincinnati.

El dominicano Luis Castillo, abridor de los Medias Blancas de Chicago, lanza ante los Rojos de Cincinnati el miércoles 12 de agosto de 2026 (AP Foto/Nam Y. Huh)
El dominicano Luis Castillo, abridor de los Medias Blancas de Chicago, lanza ante los Rojos de Cincinnati el miércoles 12 de agosto de 2026 (AP Foto/Nam Y. Huh) AP

Castillo permitió un hit —un sencillo de Sal Stewart en la primera entrada— y dio dos bases por bolas en su primera victoria con Chicago.

El derecho dominicano, adquirido en un canje con Seattle el 1 de agosto, fue castigado con cinco carreras en cuatro innings la semana pasada, en su debut con los Medias Blancas en Boston.

Castillo (4-9) igualó su salida más larga de la temporada un día después de que Chicago desperdició una ventaja de 4-0 durante una derrota 5-4 en el primer juego de la serie.

Chase Meidroth y Drew Romo conectaron vuelacercas y los Medias Blancas, líderes de la División Central de la Liga Americana ganaron por tercera vez en cuatro juegos. Sam Antonacci sumó tres hits.

A Lowder (4-8) se le acreditaron dos carreras y siete hits en 5 1/3 entradas. El derecho tiene marca de 1-1 con efectividad de 3,22 en sus últimas cuatro aperturas.

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