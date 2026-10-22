Lucha de Antonelli por título de F1 se reanuda. Decisiones sobre Oriente Medio siguen pendientes

Desde la izquierda: el piloto de Red Bull, Max Verstappen, de Países Bajos; el piloto de Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, de Italia; y el piloto de Ferrari, Charles Leclerc, de Mónaco, celebran en el podio tras la carrera del Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1 en Singapur, el domingo 11 de octubre de 2026. (Foto AP/Ng Han Guan) AP

Funcionarios de la F1 y de la FIA, el organismo rector del automovilismo, han manifestado que todavía planean concluir la temporada con las carreras en Oriente Medio.

Algunos pilotos en el paddock el jueves no estaban tan seguros, pero señalaron que confiarán en los responsables de la carrera para que tomen decisiones que los mantengan a salvo.

El piloto de Williams Carlos Sainz Jr., director de la Asociación de Pilotos de Grandes Premios, calificó de “relativamente prematuro” declarar que la temporada terminará según lo previsto en Qatar el 29 de noviembre y en Abu Dhabi el 6 de diciembre.

Con días por delante antes de una elección reñida en Israel en la que el primer ministro Benjamin Netanyahu podría perder el poder, y antes de las elecciones de mitad de mandato del próximo mes en Estados Unidos, en las que los altos precios vinculados a la guerra han provocado enojo entre los votantes, existen preocupaciones de que los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán podrían reanudarse y que un regreso a los combates a gran escala podría poner en peligro a civiles en toda la región.

La Fórmula 1 canceló a principios de esta temporada las carreras en Bahréin y Arabia Saudí en abril debido a la guerra. La carrera de Bahréin fue reprogramada y trasladada a Malasia.

Si se cancelan Qatar o Abu Dhabi, los responsables de la F1 se han preparado para la posibilidad de organizar una carrera tardía en Imola, Italia.

El piloto de Red Bull Isack Hadjar y Oscar Piastri, de McLaren, dijeron que confiarán en la Fórmula 1 para proteger su seguridad y que irán adonde sean las carreras.

Una decisión de cancelar carreras tendría un enorme impacto en la lucha de Antonelli por el título e incluso podría definirla.

Antonelli aventaja a su compañero de Mercedes George Russell por 102 puntos con seis carreras restantes. Matemáticamente, podría asegurar el título este fin de semana si gana y otros resultados en el grupo se dan a su favor.

Cancelar una carrera podría dejar a sus rivales más cercanos con pocas o ninguna posibilidad de alcanzarlo. Los responsables de la Fórmula 1 preferirían que el ganador de ocho carreras esta temporada se consagre campeón en la pista, y no mediante un comunicado de prensa.

El conflicto en la región ha obligado a algunos cambios. La FIA canceló el mes pasado la ronda final del Campeonato Mundial de Rally que estaba programada para celebrarse del 11 al 14 de noviembre en Arabia Saudí.

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FUENTE: AP