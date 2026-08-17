Los Tigres vencen 8-5 a los Piratas y empatan el último comodín de la Liga Americana

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Kevin McGonigle, de los Tigres de Detroit, conecta un cuadrangular de dos carreras frente a Carmen Mlodzinski, de los Piratas de Pittsburgh, el lunes 17 de agosto de 2026, en Pittsburgh. (AP Foto/Gene J. Puskar) AP

Brett Callahan y Hao-Yu Lee también impulsaron dos carreras cada uno, mientras los Tigres construían una ventaja de 8-1 antes de que Pittsburgh anotara cuatro veces en la sexta entrada.

Zach McKinstry y Lee conectaron sencillos productores en la primera entrada, y el batazo de dos carreras de McGonigle en la segunda —su 13er de la temporada— puso la pizarra 4-0.

McGonigle pegó un sencillo y avanzó a segunda por un lanzamiento descontrolado en la sexta. El relevista de los Piratas, el dominicano Yohan Ramírez, dio base por bolas a los siguientes tres bateadores, lo que permitió que McGonigle anotara antes de que Callahan conectara un sencillo de dos carreras para poner el juego 8-1.

El dominicano Framber Valdez (8-8) lanzó 5 2/3 entradas, en las que permitió cuatro carreras y cinco hits, con cinco ponches y cuatro bases por bolas. Kenley Jansen ponchó a dos en la última entrada para conseguir su 15to salvamento del año.

Los Piratas anotaron su primera carrera después de que Jake Mangum anotara por un error de tiro de Lee, y luego armaron un episodio de cuatro carreras en la sexta entrada tras el doble de Nick Gonzales, el boleto a Rafael Flores Jr. y la base por bolas a Mangum para llenar las bases. Nick Yorke vació las bases con un doble y Henry Davis conectó un sencillo productor para dejar el marcador 8-5.

El abridor Carmen Mlodzinski lanzó tres entradas y permitió ocho hits y cuatro carreras limpias. Ponchó a tres y otorgó una base por bolas.

Los Tigres empataron con Baltimore y Texas por el último comodín de la Liga Americana después de la derrota 7-6 de los Orioles de Baltimore ante Tampa Bay el lunes. ___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP