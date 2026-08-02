Los Steelers quieren un campamento físico y McCarthy responde con golpes, sin tacleos

El apoyador de los Steelers de Pittsburgh, Alex Highsmith (56, a la izquierda), es bloqueado por el tacle ofensivo Troy Fautanu durante el campamento de entrenamiento de fútbol americano del equipo en Latrobe, Pensilvania, el viernes 31 de julio de 2026. (Foto AP/Gene J. Puskar) AP

¿Dos sesiones diarias con equipo completo durante dos semanas seguidas? Claro. ¿Entrenamientos programados por dos horas que a veces se extendían a tres? Por supuesto.

O, al menos, a la versión de la NFL. La liga ha evolucionado en los últimos 30 años. El Convenio Colectivo prohibió hace mucho las dobles sesiones diarias. Ahora hay límites específicos de tiempo para las prácticas, y se controlan al minuto.

Así que McCarthy se ha propuesto adelantarse a la curva. ¿Qué tanto? Bueno, cuando los Steelers de Pittsburgh pisen el lunes el Chuck Noll Field para su primera práctica con hombreras de la Era McCarthy, lo harán con una instrucción particular en mente: nada de tacleos. En absoluto.

Aunque la mayoría de los cambios en el campamento en Saint Vincent College han sido sutiles mientras el equipo pasa de Mike Tomlin a McCarthy —por ejemplo, el volumen de la música por los altavoces es más bajo—, la decisión de hacer todo menos derribar a un compañero no lo es.

Los 19 años de Tomlin en Pittsburgh a menudo comenzaban con un enfoque de “el hierro se afila con hierro” durante la estancia anual del club en la pequeña escuela enclavada en las colinas del oeste de Pensilvania. Que no se malinterprete a McCarthy. Planea dirigir un campamento físico, pero el lema “Tempered Steel” (Acero templado) que el club ha adoptado —impreso en camisetas que usan jugadores y personal— es real en más de un sentido.

“Es una decisión de evaluación de riesgos”, explicó McCarthy.

Prohibir los tacleos durante el campamento no es nada nuevo. Una parte importante de los equipos de la NFL, incluido el Baltimore Ravens, rival histórico de Pittsburgh, ha adoptado esa política en los últimos años.

Aun así, estos son los Steelers, que históricamente han abrazado —por reputación, si no siempre en la realidad— la idea de ser una especie de equipo a la antigua. Así que sí, se espera un periodo de ajuste.

“Obviamente, me encanta taclear. En el pasado ha sido genial poder hacerlo antes del primer partido de pretemporada, pero para eso están los partidos de pretemporada”, señaló el linebacker interno Payton Wilson.

En su lugar, los Steelers harán “thud up”, lo que significa que los defensores intentarán envolver a los corredores con el balón, pero sin llevarlos completamente al suelo. Es algo común durante la temporada regular, pero no siempre a principios de agosto.

McCarthy recalcó que hay herramientas que el equipo puede usar para pulir su técnica de tacleo sin estrellarse entre sí contra el césped. Desde monitorear la colocación de un jugador mediante GPS hasta el análisis de video y otros recursos de “ciencia del deporte”, además de puntos de entrenamiento que han sido parte del juego desde sus inicios, McCarthy confía en que los Steelers estarán listos cuando tengan que estarlo.

“La zancada larga, la zancada corta, los detalles de cómo se enseñan los fundamentos: el acercamiento, el golpe, el abrazo, el remate. Así que estas son constantes que se enseñan en todo nuestro equipo”, detalló.

El cambio requerirá tanto un ajuste mental como físico. Los primeros 15 campamentos del tackle defensivo Cam Heyward estuvieron definidos en parte por lo que Tomlin comparaba con un sparring a fondo, en lugar de boxeo de sombra. Había ciertos días durante el campamento —el Día de la Familia y la práctica Friday Night Lights del equipo en la cercana Greater Latrobe High School— en los que Heyward sabía que el nivel de intensidad se dispararía.

“Es un deporte de alfas. Y (nosotros) simplemente subíamos la intensidad”, dijo Heyward, el Steeler con más años en el equipo.

McCarthy todavía quiere hacer exactamente eso, pero de una manera diseñada para que los campeones defensores de la AFC Norte lleguen a la Semana 1 lo más sanos posible.

Su evolución filosófica tiene más que ver con la forma en que opera la NFL en 2026 que con cualquier preocupación por la edad del equipo que está asumiendo, aunque cabe señalar que varios de los defensores más mediáticos de Pittsburgh —Heyward, el linebacker externo T.J. Watt y el back defensivo Jalen Ramsey— están en la treintena.

Según el razonamiento de McCarthy, lo más difícil del proceso es colocar a los defensores en la posición correcta para derribar a un rival. Una vez que llegan ahí, terminar la jugada debería ser la parte fácil.

Eso no significa que los Steelers no vayan a buscar zonas grises. El linebacker Patrick Queen pasó las primeras cuatro temporadas de su carrera en Baltimore, donde el exentrenador en jefe John Harbaugh impuso una orden de “no tacleos”. Eso no impidió que Queen y su compañero Roquan Smith “tacleáramos a todo el mundo” un día solo para demostrar un punto.

Queen no espera llegar tan lejos en las próximas semanas. Además, no es como si los Steelers fueran a correr con banderas en la cintura como si se estuvieran preparando para los Juegos Olímpicos de 2028.

“Al final del día, todavía tienes la oportunidad de pegarte a alguien, de ponerle la cadera a alguien. Todo lo que haces antes del tacleo es lo mismo que poner a alguien en el suelo”, afirmó.

Además, probablemente seguirán existiendo ejercicios como “backs on backers”, un clásico del campamento en el que los corredores trabajan la protección de pase al contener a linebackers que cargan contra ellos a toda velocidad. Es un ejercicio que ayudó al corredor Jaylen Warren a captar por primera vez la atención del cuerpo técnico como novato agente libre no reclutado en 2022, y uno que, en muchos sentidos, permite que los jugadores de fútbol americano sean jugadores de fútbol americano de la manera más primitiva posible.

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FUENTE: AP