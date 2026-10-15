Los Savannah Bananas y la Banana Ball se internacionalizan con fechas en Canadá y México en 2027

ARCHIVO - Dakota "Stilts" Albritton, de los Savannah Bananas, realiza un pitcheo en un jueto ante los Firefighters el 19 de septiembre de 2025 en Seattle (AP Foto/Lindsey Wasson, archivo) AP

El equipo Savannah Bananas y otros cinco conjuntos de su espectáculo itinerante de béisbol, al estilo de una gira ambulante y desenfrenada, han programado paradas en Canadá y México el próximo año.

La liga de entretenimiento Banana Ball también realizará espectáculos en 23 parques de las Grandes Ligas de Béisbol y en 10 estadios de fútbol americano en 2027, anunció el propietario Jessie Cole el jueves.

Cole le comentó a The Associated Press que no habría podido imaginar la popularidad de Banana Ball en 2016, cuando lanzó a los Savannah Bananas. Agregó cinco equipos para el calendario de 2026.

La idea original era generar interés de los aficionados por el béisbol en el histórico Grayson Stadium, en Savannah, Georgia.

“Recién empezábamos a vender boletos y tratábamos de dejar el colchón inflable en el que dormíamos”, expresó Cole.

El calendario de 2027, anunciado la noche del jueves en ESPN2, incluye paradas en Monterrey, México, el 5 y 6 de febrero, así como en Tijuana, otra ciudad mexicana, el 12 y 13 de ese mismo mes.

El calendario de Banana Ball también incluye fechas el 14 y 15 de agosto en el Rogers Centre de Toronto y dos visitas a Winnipeg: el 26 y el 28 del mismo mes.

“Esto se estuvo gestando durante 10 años”, dijo Cole sobre las fechas internacionales.

El Salón de la Fama del Béisbol en Cooperstown, Nueva York, inauguró una exhibición sobre los Savannah Bananas en 2023. La muestra fue un reconocimiento al éxito de Cole para atraer a aficionados más jóvenes que disfrutan de travesuras como que un lanzador tire la pelota mientras está sobre zancos y que se cuenten outs cuando un aficionado atrapa una bola de foul en las gradas.

La Banana Ball incorporará otro ajuste en el Notre Dame Stadium el 26 de junio, cuando se colocarán dos campos de béisbol en esquinas opuestas del recinto de fútbol americano, y los equipos cambiarán de campo en cada entrada. El objetivo es permitir que todos los aficionados tengan una vista cercana de la acción.

Cole también anunció que Disney ha producido una película que documenta el crecimiento de los Savannah Bananas y de Banana Ball. La película se estrenará en el Truist Park de Atlanta el 12 de junio.

Incluidos los estadios de ligas menores, la gira de la Banana Ball Championship League de 2027 visitará 79 recintos en 74 ciudades. Cole espera que la gira atraiga a un estimado de 4,3 millones de aficionados.

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FUENTE: AP