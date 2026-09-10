Los precios mayoristas en US suben, señal de inflación persistente y alza del petróleo

El director de operaciones de Apple, Sabih Khan, centro, y el director general de la empresa, Tim Cook, izquierda, guían al secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, en un recorrido por un laboratorio de aprendizaje en el Centro de Fabricación Avanzada de Apple en Houston, el jueves 13 de agosto de 2026. (AP Foto/Annie Mulligan) AP

El índice de precios al productor del Departamento de Trabajo —que capta la inflación antes de que llegue a los consumidores— subió un 5,4% en agosto respecto de hace un año, frente al 4,8% de julio, informó el gobierno el jueves. La inflación mayorista anual alcanzó este año un máximo del 5,9% en mayo, después de que el conflicto con Irán elevara los costos de la energía. En términos mensuales, los precios mayoristas aumentaron un 0,4% de julio a agosto, tras un incremento del 0,1% el mes anterior.

La inflación ha mostrado algunas señales de moderación en los últimos meses, pero sigue siendo alta, lo que frustra a los consumidores que lidian con gasolina, alimentos, ropa y otros artículos esenciales más caros. Los precios del petróleo en Estados Unidos superaron los 100 dólares por barril el jueves ante la reanudación de los combates en Oriente Medio, mientras el presidente Donald Trump intensifica una guerra comercial con Canadá, una señal de que los aranceles aún podrían elevar los costos. El aumento de precios plantea un problema político para el gobierno de Trump y para los republicanos que se postulan en las elecciones de mitad de mandato.

En un llamativo reconocimiento el miércoles, Trump dijo que es probable que los precios del petróleo no bajen hasta después de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, pero añadió que caerán de inmediato después del 3 de noviembre.

“Justo después de las elecciones, los precios del petróleo van a desplomarse”, afirmó el mandatario. “Creo que va a tardar un poco más que la elección intermedia”.

El costo de un galón de gasolina regular se disparó un 44% desde que Estados Unidos e Israel atacaron Irán a finales de febrero, según datos de la AAA. El diésel, que se utiliza en la fabricación, el envío de productos y el transporte, y puede tener un papel desproporcionado en los precios al productor y al consumidor, se ha disparado un 59% en ese mismo periodo.

Al excluir las volátiles categorías de alimentos y energía, los precios subyacentes aumentaron un 0,2% de julio a agosto, lo mismo que el mes anterior. En comparación con el año pasado, los precios subyacentes se incrementaron un 4,6%, frente al 4,2% de julio.

Los precios de la energía fueron un gran motor del aumento del mes pasado, a medida que se intensificaban los combates en Oriente Medio. El precio mayorista del diésel se disparó un 24,1% solo de julio a agosto. Ha subido casi un 78% respecto de hace un año. El combustible diésel se utiliza en grandes camiones de carga para transportar mercancías por todo el país, y podría encarecer los alimentos, la ropa y otros artículos. Los precios del transporte aumentaron un 2,3% solo el mes pasado.

Otros rubros que subieron de precio son las tarifas aéreas, la atención hospitalaria y los componentes electrónicos, impulsados por el gasto desbordado en centros de datos de IA. Los precios de los alimentos apenas aumentaron un 0,1% el mes pasado, una posible señal de que los costos en el supermercado podrían moderarse. Los precios de los servicios eléctricos también bajaron.

Las cifras del jueves serán examinadas con especial atención porque podrían ayudar a determinar si la Reserva Federal sube su tasa de interés de corto plazo en su reunión de política monetaria que se llevará a cabo la próxima semana. Los datos del índice de precios al productor ayudan a calcular la medida de inflación preferida por la Fed, que se publicará el 30 de septiembre.

Las tarifas aéreas, la atención hospitalaria y los servicios médicos se encarecieron el mes pasado, con un salto del 4,2% en las tarifas aéreas. Todas esas mediciones están incluidas en el indicador preferido de la Fed y sus aumentos podrían hacer más probable una subida de tasas.

Con la inflación mayorista “todavía relativamente elevada, parece probable que la Fed suba (las tasas) este año incluso si no aprieta el gatillo este mes”, escribió Stephen Brown, economista jefe para Norteamérica de Capital Economics.

Aún más importante es el informe del índice de precios al consumidor del viernes, la publicación de inflación de mayor perfil del gobierno. Las cifras de ese informe también se utilizan para elaborar la medida preferida de costos de la Fed. Los economistas creen que ese reporte podría mostrar que los precios subyacentes se moderaron en agosto. Algunos funcionarios de la Fed han dicho que, si el IPC del viernes es alto, se inclinarían por una subida de tasas en la reunión del banco central la próxima semana. Pero si resulta relativamente bajo, como ocurrió en junio y julio, respaldarían mantener las tasas sin cambios.

Los principales objetivos de la Fed son respaldar el máximo empleo y combatir la inflación manteniendo los precios estables. El organismo eleva los costos de endeudamiento para enfriar el gasto y desacelerar la inflación.

El presidente de la Fed, Kevin Warsh, dijo en un discurso de alto perfil a finales del mes pasado que el banco central necesita estar “seguro de que la inflación subyacente avanza” hacia su objetivo del 2%. “De lo contrario, tenemos trabajo por hacer”, comentarios que han llevado a muchos economistas a prever una subida de tasas la próxima semana.

Sin embargo, el jueves pasado, el gobernador de la Fed, Christopher Waller, haciendo eco de algunos otros funcionarios del organismo, sugirió que, si el informe de inflación del viernes muestra que los aumentos de precios se están moderando, entonces apoyaría mantener las tasas donde están. Waller es uno de los 12 funcionarios que votan cada decisión de tasas de la Fed.

Otra preocupación clave para la Fed es si la inflación está impulsada principalmente por factores de una sola vez, como el encarecimiento del petróleo y la gasolina, o si el aumento de precios se extiende de manera más amplia por la economía. Warsh señaló en sus declaraciones de hace dos semanas que más de la mitad de las 199 categorías de bienes y servicios que el gobierno monitorea han registrado aumentos de precios de al menos un 3% en comparación con el año anterior, una cifra inusualmente alta.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP