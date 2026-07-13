Los precios del petróleo suben y las acciones asiáticas caen tras ataques aéreos de EEUU e Irán

Una operadora pasa ante las pantallas que muestran el índice bursátil surcoreano KOSPI y la tasa de cambio del dólar estadounidense y el won surcoreano en la sala de operaciones de Hana Bank en Seúl, Corea del Sur, el viernes 10 de julio de 2026. (AP Foto/Lee Jin-man) AP

El precio del crudo Brent, el referente internacional, subió un 4,7% hasta 79,59 dólares por barril, mientras que el crudo de referencia en Estados Unidos avanzó un 4,8% hasta 74,85 dólares por barril.

Los precios de ambos tipos de crudo habían retrocedido recientemente hasta niveles cercanos a los que tenían antes de que comenzara la guerra con Irán, después de que ambas partes establecieran un acuerdo provisional para poner fin al conflicto y los barcos reanudaran el transporte de petróleo a través del estrecho de Ormuz.

Sin embargo, Estados Unidos lanzó varias oleadas de ataques contra Irán hasta la mañana del lunes por un ataque iraní contra un buque portacontenedores en el estrecho que lo incendió y dejó a un tripulante desaparecido durante el fin de semana. Irán respondió atacando a países de todo Oriente Medio.

Los futuros de las acciones en Estados Unidos cayeron: el contrato del S&P 500 bajó un 0,6% y el del Dow retrocedió un 0,4%. El futuro del Nasdaq Composite perdió un 1,3%.

En las operaciones en Asia, el índice Nikkei 225 de Tokio perdió un 2,2% y quedó en 67.055,67, mientras que en Seúl el Kospi se desplomó un 8,2% hasta 6.864,84.

Las acciones del fabricante surcoreano de chips de memoria SK Hynix, que se dispararon un 13% en su debut del viernes en Wall Street, se hundieron un 13,3% en Seúl. Su rival más grande, Samsung Electronics, cayó un 10,5%.

En otras plazas de Asia, el Hang Seng de Hong Kong avanzó un 0,1%, hasta 24.200,67, y el índice compuesto de Shanghái cedió un 1,9% hasta 3.920,50.

En Australia, el S&P/ASX 200 bajó un 0,1% hasta 8.792,30.

Las acciones en Estados Unidos subieron ligeramente el viernes después de que los inversionistas mostraran un apetito sostenido por los líderes del auge de la inteligencia artificial. El S&P 500 subió un 0,4% y el Promedio Industrial Dow Jones sumó un 0,3%. El Nasdaq Composite avanzó un 0,3%.

Las acciones de SK Hynix saltaron de inmediato después de que comenzó la sesión hacia el mediodía, tras recaudar aproximadamente 26.500 millones de dólares al vender acciones depositarias estadounidenses a un precio de 149 dólares cada una.

La acción de SK Hynix en Seúl ya se había disparado más de un 600% durante el último año gracias a la euforia en torno a la IA. El auge ha generado ganancias reales debido al aumento de la demanda de memoria para computadoras. Pero también ha despertado preocupaciones de que los precios de las acciones vinculadas a la IA se hayan disparado demasiado y de que todo el gasto mundial en chips y centros de datos no logre producir suficiente crecimiento de productividad y de ganancias como para respaldarlo.

“La razón por la que esta acción, junto con otros fabricantes de chips de memoria, se ha disparado de forma parabólica es que la demanda de IA ha creado de algún modo la percepción de que un sector históricamente definido por ciclos de auge y caída podría permanecer permanentemente en la fase de auge”, señaló en un comentario Ipek Ozkardeskaya, de Swissquote.

SK Hynix planea duplicar su capacidad de producción, o quizá más, para mantenerse al ritmo de la demanda. Sin embargo, advirtió la analista, “avances tecnológicos, modelos de IA más eficientes o simplemente una desaceleración de la inversión en infraestructura de IA podrían convertir rápidamente el mercado en uno de sobreoferta”.

Preocupaciones similares se aplican a muchas acciones vinculadas a la IA, ya que han pasado a ser de las más influyentes de Wall Street debido a sus enormes valoraciones. Nvidia fue la fuerza individual más potente que impulsó al alza al S&P 500 el viernes, tras subir un 4%.

Más allá de la incertidumbre sobre la IA, el foco en Wall Street está cambiando hacia la próxima temporada de presentación de resultados de las empresas durante la primavera.

Las compañías de distintos sectores tendrán que mostrar un gran crecimiento de ganancias para justificar los fuertes movimientos de sus precios de acciones, que en general están cerca de máximos históricos. La próxima semana incluirá informes de resultados de muchos de los mayores bancos de Estados Unidos, entre ellos Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase, Goldman Sachs y Wells Fargo, sólo el martes.

Las preocupaciones sobre cómo afectarán los combates continuos con Irán al flujo mundial de crudo están nublando las perspectivas tanto para los costos de la energía como para la inflación en general.

Los altos rendimientos de los bonos han estado presionando a los mercados financieros de todo el mundo, ya que un petróleo más caro y una inflación elevada podrían empujar a la Reserva Federal y a otros bancos centrales a subir las tasas de interés.

Las tasas más altas pueden contener la inflación, pero también desaceleran la economía y perjudican los precios de todo tipo de inversiones.

En otras operaciones a primera hora del lunes, el dólar en Estados Unidos subió a 162,10 yenes japoneses desde 161,72 yenes. El euro bajó a 1,1405 dólares desde 1,1408 dólares.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP