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Los Pistons vencen 126-110 a los Grizzlies y les propinan su séptima derrota seguida

DETROIT (AP) — Jalen Duren anotó 30 puntos y capturó 13 rebotes, y Cade Cunningham sumó 17 unidades y 15 asistencias, mientras los Pistons de Detroit le propinaron a los Grizzlies de Memphis su séptima derrota consecutiva con una victoria de 126-110 la noche del viernes.

Cade Cunningham (2), de los Pistons de Detroit, dispara a la canasta ante la presión defensiva de Ty Jerome, izquierda, de los Grizzlies de Memphis, durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, el viernes 13 de marzo de 2026, en Detroit. (AP Foto/Duane Burleson)
Cade Cunningham (2), de los Pistons de Detroit, dispara a la canasta ante la presión defensiva de Ty Jerome, izquierda, de los Grizzlies de Memphis, durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, el viernes 13 de marzo de 2026, en Detroit. (AP Foto/Duane Burleson) AP

Los Pistons han ganado sus últimos tres partidos por un promedio de 25,3 puntos, después de una racha de cuatro derrotas seguidas, la peor de la temporada.

Marcus Sasser aportó 16 tantos para los Pistons, que tuvieron a siete jugadores con cifras de doble dígito.

Javon Small encabezó a los Grizzlies con 23 puntos, mientras Ty Jerome tuvo 21. Taj Gibson debutó en la temporada con los Grizzlies después de firmar con el equipo a finales de febrero. El jugador de 40 años disputó casi 12 minutos, con tres puntos y tres rebotes.

Detroit ganaba 98-84 al final de tres cuartos, gracias a 26 puntos de Duren, y rápidamente amplió la ventaja a 22 antes de que el entrenador J.B. Bickerstaff vaciara la banca.

Los Grizzlies comenzaron el partido con la estrategia defensiva más reciente: presionando y acorralando a Cunningham para impedirle lanzar y obligarlo a realizar pases arriesgados. Funcionó en la primera mitad, cuando solo anotó siete puntos y acumuló nueve pérdidas de balón y una asistencia.

Sus principales objetivos fueron Duncan Robinson y Duren, quienes anotaron 14 puntos cada uno en la mitad, mientras Detroit lanzó con 63% de acierto en tiros de campo. Small sumó 14 puntos como suplente para los Grizzlies, que se fueron al descanso abajo 68-61.

Por segunda noche consecutiva, los Pistons pudieron ajustarse en el entretiempo: Cunningham tuvo cinco puntos y cuatro asistencias en los primeros minutos del tercer cuarto.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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