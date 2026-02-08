Los pines son uno de los objetos más preciados entre atletas en los Juegos Olímpicos

La entrenadora iraní de esquí alpino Mitra Kalhor posa en la Villa Olímpica de los Juegos de Invierno 2026 en Cortina d'Ampezzo, Italia el jueves 5 de febrero del 2026. (AP Foto/Jennifer McDermott) AP

“Es mi superheroína”, dijo Mitra Kalhor el jueves a The Associated Press en la Villa Olímpica y Paralímpica de Cortina.

Esto es lo que los Juegos Olímpicos representan, un lugar de camaradería, donde la amargura entre gobiernos como el de Estados Unidos e Irán a menudo tiene poca relevancia. Esa convivialidad también se muestra en los atletas que intercambian pines de los equipos nacionales, una tradición olímpica popular y querida.

“Me encantaría conseguir un pin de Lindsey Vonn”, comentó Kalhor, señalando que conoció a la medallista olímpica en tres ocasiones anteriormente en los campeonatos mundiales.

Kalhor expresó el domingo que su corazón se rompió cuando Vonn se accidentó, y la llamó "súper fuerte".

El intercambio de pines se remonta a los primeros Juegos Olímpicos modernos, revividos por Pierre de Coubertin en 1896. Hoy en día, los atletas portan con orgullo cordones que muestran pines de otros equipos y los exhiben en las redes sociales.

En la cima del recorrido Olympia delle Tofane de Cortina, donde Vonn compitió en el descenso femenino el domingo, los esquiadores intercambiaron pines el viernes mientras la niebla retrasaba sus entrenamientos.

Así como Kalhor desearía un pin de Vonn, muchos han estado codiciando los pines de Irán de Kalhor; comenzó con unos 30, y para el jueves casi se habían agotado. Los iraníes son escasos: su equipo tiene cuatro atletas, sólo uno en Cortina.

Kalhor manifestó que estaba sorprendida de que todos estuvieran buscando un pin de una nación que nunca ha ganado una medalla en los Juegos de Invierno.

“Todos los países se acercaron a nosotros— '¿Es posible cambiar los pines?' Para mí, fue realmente interesante porque nunca pensé que a alguien le gustaría obtenerlo, o que alguien cambiaría el pin con mi bandera, pero fue muy agradable”, dijo. “La gente estaba muy emocionada”.

El martes, el bobsledder estadounidense Boone Niederhofer se propuso encontrar a la esquiadora iraní Sadaf Savehshemshaki. Niederhofer dijo a la AP que estaba buscando específicamente el pin iraní debido a su rareza.

“Es una forma de interactuar con personas con las que de otro modo no lo harías”, comentó Niederhofer mientras caminaba por la villa de los atletas.

Pero no logró localizar a Savehshemshaki. Y, hasta la mañana del domingo, aún no había encontrado a un iraní con quien intercambiar.

Irán no es el único

Hay otros pines codiciados en Cortina, y la villa de los atletas es el centro de su intercambio. Los de China son admirados por su belleza y variedad; el equipo trajo tres diseños que muestran un panda chino con la mascota olímpica Tina. Un pin de los Países Bajos con pequeños zuecos es apreciado por su singularidad. Muchos atletas buscaron pines de países con delegaciones pequeñas, como Filipinas.

Incluso antes de que los Juegos comenzaran oficialmente, el bolso cruzado de Kailey Allan estaba cubierto de pines. Ella compite por Canadá en el debut del luge doble femenino en los Juegos Olímpicos, y su pin del equipo muestra un alce en un trineo de luge.

Es fácil de hacer, dijo. Primero, se presenta. Hablan sobre sus deportes y sus viajes a los Juegos Olímpicos, luego hacen el intercambio.

El intercambio de pines no es solo para atletas y entrenadores; el personal olímpico, voluntarios, periodistas y coleccionistas también participan en la locura, preguntando a quienes conocen, “¿Tienes un pin para mí?”

La atleta estadounidense de luge Sophia Kirkby publicó videos en las redes sociales desde un estudio de cerámica antes de los Juegos Olímpicos, mientras hacía cientos de pines ella misma. Los suyos destacan a las mujeres en el deporte con atletas con coletas.

“Todo el mundo quiere un pin y es increíble cómo es una moneda aquí”, dijo durante una conferencia de prensa el viernes. “Me siento como la reina del intercambio de pines porque esencialmente lo que hice fue, vine a los Juegos Olímpicos y traje mi propia moneda”.

El último pin iraní

El jueves, la AP vio a Kalhor de Irán en un puesto de café al aire libre, un lugar de reunión popular en la villa de los atletas.

Al regresar a su habitación, fue detenida por un guardia de seguridad italiano que quería un pin. Era su último, pero se lo dio de todos modos, aunque él no tenía ninguno para intercambiar.

Dijo que estaba “súper feliz” de que todos sus pines se hubieran agotado tan temprano en los Juegos; eso mostraba que a todos les encantaban.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP