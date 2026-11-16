Christian McCaffrey (23), corredor de los 49ers de San Francisco, se escapa mientas Caleb Downs (13) y Dee Winters (53), de los Cowboys de Dallas, intentan derribarlo durante la segunda mitad del partido de la NFL del domingo 15 de noviembre de 2026, en Arlington, Texas. (AP Foto/Tony Gutierrez) AP

Los Cowboys jugaban una defensa decente hace cinco años. Ahora ya van bien entrados en una segunda temporada consecutiva sin mostrar la menor idea de cómo frenar a prácticamente a nadie.

Eso significa que están encaminados a un tercer año consecutivo sin viajar a la postemporada — y desperdiciando dos temporadas seguidas sólidas de un quarterback en su 11mo año, con un salario promedio anual de 60 millones de dólares.

“Creo que tenemos una ofensiva con suficiente talento y un grupo lo bastante bueno como para anotar cada vez que tenemos el balón”, manifestó Prescott después de igualar su máximo de carrera con cinco pases de TD en una derrota 46-40 ante San Francisco. “Ahora, decir que vamos a hacer eso cada vez no sería correcto, no sería justo para la NFL ni para cualquiera y todos a los que enfrentamos. Y sí, ellos tienen que lograr que nos detengamos. Ellos lo saben”.

Esa defensa sí consigue una detención de vez en cuando. Pero las jugadas grandes son un problema enorme.

Los Cowboys (4-6), que juegan contra Tennessee (1-8) el domingo, permitieron que Christian McCaffrey se convirtiera en el primer corredor en la historia de la NFL con dos recepciones de touchdown de al menos 65 yardas en el mismo partido. Recorrió 74 y 66 yardas.

Deebo Samuel corrió 70 yardas para un touchdown en una jugada reversible. El corredor Kaelon Black arrolló al también novato Caleb Downs y apartó a Cobie Durant en una carrera de anotación de 25 yardas.

Dallas ha permitido al menos un touchdown de 50 o más yardas en tres partidos consecutivos, y acaba de ceder la mayor cantidad de yardas en casa (584) en la historia de la franquicia. Las nueve jugadas de al menos 50 yardas permitidas esta temporada son casi el doble que las de cualquier otro equipo de la NFL.

El entrenador Brian Schottenheimer usó “inaceptable” y “atroz” en la respuesta a la primera pregunta tras la derrota ante los Niners. La segunda pregunta fue sobre su confianza en Christian Parker, un coordinador defensivo debutante de 34 años, el más joven en ese rol en la historia de la franquicia.

“Vamos a ver todo el video y hay muchas cosas que tenemos que descifrar porque, como dije, no había estado en una situación como esta en la que la defensa fuera tan mala en la segunda mitad”, comentó Schottenheimer. “Lo que nos está matando: tacleadas falladas y jugadas explosivas”.

Qué funciona

El receptor George Pickens tuvo el mejor partido de lo que ha sido una segunda temporada mayormente decepcionante con los Cowboys. Sus tres recepciones de touchdown fueron un récord personal, y registró máximos de la temporada en objetivos (18), recepciones (11) y yardas (145). Ahora Dallas solo tiene que encontrar la manera de ganar cuando él se enciende. Los Cowboys han perdido ambos partidos en los que superó las 100 yardas.

Qué necesita ayuda

Está llegando al punto en que no hay palabras para describir lo mala que ha sido la defensa de Dallas en ambas temporadas de Schottenheimer. Llámenlo la maldición del traspaso de Micah Parsons, ya que los Cowboys enviaron a uno de los mejores defensores del juego a Green Bay una semana antes del debut de Schottenheimer como entrenador en jefe el año pasado. ___

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FUENTE: AP