Los Mets de Nueva York contratan al mánager interino Andy Green por 3 años

Green había estado al frente del sistema de ligas menores de Nueva York antes de asumir como mánager interino cuando el venezolano Carlos Mendoza fue despedido a finales de junio. En ese momento, Green comentó que no estaba particularmente interesado en dirigir más allá de este año, y el presidente de operaciones de béisbol de los Mets, David Stears, manifestó que Green regresaría a un puesto en la oficina principal después de la temporada, una postura que Stearns mantuvo en los meses siguientes.