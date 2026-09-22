americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Los Mets de Nueva York contratan al mánager interino Andy Green por 3 años

En un cambio de rumbo, los Mets de Nueva New York contrataron el martes al mánager interino Andy Green para el puesto de tiempo completo, otorgándole un contrato de tres años.

El mánager interino Andy Green de los Mets de Nueva York responde a preguntas durante una rueda de prensa, el domingo 20 de septiembre de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Noah K. Murray)
El mánager interino Andy Green de los Mets de Nueva York responde a preguntas durante una rueda de prensa, el domingo 20 de septiembre de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Noah K. Murray) AP

El equipo hizo el anuncio antes de iniciar una serie de tres juegos en Texas contra los Rangers.

Green había estado al frente del sistema de ligas menores de Nueva York antes de asumir como mánager interino cuando el venezolano Carlos Mendoza fue despedido a finales de junio. En ese momento, Green comentó que no estaba particularmente interesado en dirigir más allá de este año, y el presidente de operaciones de béisbol de los Mets, David Stears, manifestó que Green regresaría a un puesto en la oficina principal después de la temporada, una postura que Stearns mantuvo en los meses siguientes.

Sin embargo, los Mets, ocupantes del último lugar en la División Este de la Liga Nacional, han jugado mejor bajo el mando de Green, con marca de 37-38 desde que asumió, y el club optó por no realizar una búsqueda de un nuevo mánager en esta temporada baja.

Green también dirigió a los Padres de San Diego de 2016 a 2019.

___

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Jugadores del Atlético de Madrid celebran el gol de Alejandro Grimaldo en el derbi ante el Real Madrid en La Liga el domingo 20 de septiembre del 2026. (AP Foto/Bernat Armangue)

Atlético de Madrid se lleva el derbi al vencer 2-1 al Real Madrid y se coloca segunda en La Liga

Victor Mesa Jr., de los Rays de Tampa Bay, es felicitado por sus compañeros después de batear un jonrón de dos carreras durante la octava entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas ante los Angelinos de Los Ángeles, el domingo 14 de junio de 2026, en Anaheim, California. (AP Foto/William Liang)

VÍCTOR MESA JR. SIGUE ENCENDIDO CON LOS RAYS: llega a 13 jonrones y consolida su gran temporada en MLB

Por Redacción América Noticias Miami

Destacados del día

DELEGACIÓN CUBANA ABANDONA LA ONU TRAS DURO MENSAJE DE TRUMP: Cuba es un Estado absolutamente fallido
ULTIMA HORA

DELEGACIÓN CUBANA ABANDONA LA ONU TRAS DURO MENSAJE DE TRUMP: "Cuba es un Estado absolutamente fallido"

Bruno Rodríguez y Díaz-Canel responden a Trump tras decir en la ONU que el gobierno cubano va a caer

Bruno Rodríguez y Díaz-Canel responden a Trump tras decir en la ONU que el gobierno cubano "va a caer"

El presidente Donald Trump baja del Marine One al llegar a la Elipse, justo afuera de la Casa Blanca, el sábado 19 de septiembre de 2026, en Washington. (AP Foto/Jose Luis Magana)

La Casa Blanca lanza "Trump TV", un canal 24/7 con discursos y mensajes de Donald Trump

El primer ministro de Dinamarca, Mette Frederiksen, centro, el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, derecha, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la ceremonia de firma de un acuerdo de seguridad entre los tres países, en la sede de las Naciones Unidas, el martes 22 de septiembre de 2026. (Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix vía AP)

Trump firma acuerdo entre EEUU, Dinamarca y Groenlandia para reforzar la seguridad en el Ártico

Una lancha a motor pasa junto a un buque de carga en el estrecho de Ormuz, el domingo 6 de septiembre de 2026, frente a Bandar Abbas, Irán. (AP Foto/Vahid Salemi)

¡EEUU BLINDA ORMUZ! Más de 1.000 millones de barriles atraviesan el estrecho bajo protección militar

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter