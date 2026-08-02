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Los Mets acuerdan canjear al lanzador Freddy Peralta a Rays por 3 ligamenoristas: AP

NUEVA YORK (AP) — Los Mets de Nueva York, últimos en la clasificación, han acordado traspasar al abridor dominicamo Freddy Peralta a los Rays de Tampa Bay a cambio de tres jugadores de ligas menores, según una persona con conocimiento directo del acuerdo.

La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato el domingo porque los equipos no habían anunciado el acuerdo.

Peralta, dos veces All-Star y quien puede convertirse en agente libre después de la Serie Mundial, ha sido una decepción con los Mets desde que lo adquirieron de Milwaukee en un canje en enero. Pero podría reforzar la parte media de una sólida rotación de los Rays, un equipo con abundancia de lanzadores, que comenzó el día con el mejor récord de la Liga Americana, 65-45, y una ventaja de 3 1/2 juegos en el Este de la Liga Americana sobre los New York Yankees.

Nueva York recibirá al jardinero Aidan Smith, al infielder Emilien Pitre y al derecho Gary Gill Hill a cambio de Peralta.

La medida llega un día antes de la fecha límite de traspasos del béisbol, a las 6 de la tarde EDT del lunes.

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FUENTE: AP

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