Los Mets acuerdan canjear al lanzador Freddy Peralta a Rays por 3 ligamenoristas: AP

Peralta, dos veces All-Star y quien puede convertirse en agente libre después de la Serie Mundial, ha sido una decepción con los Mets desde que lo adquirieron de Milwaukee en un canje en enero. Pero podría reforzar la parte media de una sólida rotación de los Rays, un equipo con abundancia de lanzadores, que comenzó el día con el mejor récord de la Liga Americana, 65-45, y una ventaja de 3 1/2 juegos en el Este de la Liga Americana sobre los New York Yankees.