Los Mellizos vencen 10-6 a Guardianes con jonrones de Brooks Lee y Trevor Larnach

Brooks Lee, de los Mellizos de Minnesota, reacciona después de disparar un jonrón de tres carreras ante el abridor de los Guardianes de Cleveland, Slade Cecconi, durante la cuarta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el miércoles 22 de julio de 2026, en Cleveland. (AP Foto/Phil Long) AP

Lee disparó su 15to jonrón en la cuarta entrada ante Shane Cecconi (4-7), quien permitió un jonrón abriendo el episodio a Larnach en su cuarto lanzamiento. Lee también aportó un sencillo productor.

Larnach añadió un sencillo de dos carreras en la octava para poner a Minnesota arriba 9-4.

El dominicano Ramírez volvió a la alineación de Cleveland tras perderse cinco semanas luego de una cirugía en la mano izquierda. El siete veces All-Star se fue de 5-2, impulsó una carrera y anotó una vez. También cometió uno de los tres errores de Cleveland.

Ramírez tuvo un impacto inmediato en su primer juego desde el 13 de junio.

Tras recibir una cálida ovación del público en Progressive Field, conectó un sencillo con un out en la primera entrada y se deslizó hasta segunda con esfuerzo en un elevado. Luego, Ramírez anotó con el sencillo flojo de Rocchio.

Ramírez consiguió un sencillo dentro del cuadro para producir una carrera en la segunda.

El primera base de los Mellizos, el boricua Victor Caratini, tuvo que ser reemplazado durante un turno al bate en la quinta entrada después de que una pelota de foul le pegara en la rodilla derecha. El equipo informó que Caratini sufrió una contusión.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP