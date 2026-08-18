Los Medias Rojas aplastan 11-1 a Diamondbacks con los 9 titulares impulsando al menos una carrera

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Willson Contreras, de los Medias Rojas de Boston, arroja su bate durante la sexta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas frente a los Diamondbacks de Arizona, el lunes 17 de agosto de 2026, en Boston. (AP Foto/CJ Gunther) AP

Boston, que anotó en seis entradas consecutivas, no se ponchó en el partido y terminó con 16 imparables para mantener una ventaja de seis juegos por el segundo comodín de la Liga Americana.

El dominicano Brayan Bello (5-6) trabajó 4 2/3 entradas como relevista, ponchó a tres y permitió una carrera con tres hits. Bello tiene una efectividad de 0,85 en 11 apariciones como relevista (52 2/3 entradas) esta temporada.

Wyatt Olds debutó en las Grandes Ligas con Boston y consiguió el primer ponche de su carrera.

Boston se adelantó 4-0 tras cuatro entradas, ya que Eli White y Caleb Durbin impulsaron carreras con sencillos, mientras Nick Sogard y Ceddanne Rafaela añadieron dobles productores.

Boston amplió su ventaja a 7-0 en la quinta con el jonrón de 342 pies del venezolano Contreras, el elevado de sacrificio de Andruw Monasterio y el rodado productor de Gasper.

Arizona se hizo presente en la pizarra con el elevado de sacrificio del dominicano Geraldo Perdomo en la sexta.

El venezolano Wilyer Abreu y Adley Rutschman respondieron con hits productores antes de que el primer jonrón de Gasper con los Medias Rojas se colara rozando el Pesky's Pole en la séptima, y Abreu conectara un sencillo impulsor. ___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP