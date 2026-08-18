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Los Medias Rojas aplastan 11-1 a Diamondbacks con los 9 titulares impulsando al menos una carrera

BOSTON (AP) — Willson Contreras y Mickey Gasper conectaron jonrones, los nueve titulares de Boston impulsaron al menos una carrera cada uno, y los Medias Rojas desmantelaron a los Diamondbacks de Arizona 11-1 la noche del lunes en el primer juego de una serie de tres.

Willson Contreras, de los Medias Rojas de Boston, arroja su bate durante la sexta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas frente a los Diamondbacks de Arizona, el lunes 17 de agosto de 2026, en Boston. (AP Foto/CJ Gunther)
Willson Contreras, de los Medias Rojas de Boston, arroja su bate durante la sexta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas frente a los Diamondbacks de Arizona, el lunes 17 de agosto de 2026, en Boston. (AP Foto/CJ Gunther) AP

Boston, que anotó en seis entradas consecutivas, no se ponchó en el partido y terminó con 16 imparables para mantener una ventaja de seis juegos por el segundo comodín de la Liga Americana.

El dominicano Brayan Bello (5-6) trabajó 4 2/3 entradas como relevista, ponchó a tres y permitió una carrera con tres hits. Bello tiene una efectividad de 0,85 en 11 apariciones como relevista (52 2/3 entradas) esta temporada.

Wyatt Olds debutó en las Grandes Ligas con Boston y consiguió el primer ponche de su carrera.

Boston se adelantó 4-0 tras cuatro entradas, ya que Eli White y Caleb Durbin impulsaron carreras con sencillos, mientras Nick Sogard y Ceddanne Rafaela añadieron dobles productores.

Boston amplió su ventaja a 7-0 en la quinta con el jonrón de 342 pies del venezolano Contreras, el elevado de sacrificio de Andruw Monasterio y el rodado productor de Gasper.

Arizona se hizo presente en la pizarra con el elevado de sacrificio del dominicano Geraldo Perdomo en la sexta.

El venezolano Wilyer Abreu y Adley Rutschman respondieron con hits productores antes de que el primer jonrón de Gasper con los Medias Rojas se colara rozando el Pesky's Pole en la séptima, y Abreu conectara un sencillo impulsor.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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