Los Medias Blancas derrotan 5-4 a los Azulejos en el juego inaugural en casa

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El venezolano Andrés Giménez, de Toronto, empató la pizarra 3-3 en la octava con un jonrón de dos carreras ante Jordan Leasure. Los Azulejos se fueron arriba con dos outs en la décima cuando el tiro del cubano Miguel Vargas a primera en el rodado de George Springer jaló a Munetaka Murakami fuera de la almohadilla, lo que permitió que Davis Schneider anotara desde tercera.

La decisión se mantuvo tras la revisión, pero los Medias Blancas respondieron en la parte baja ante Jeff Hoffman.

Tenían a Vargas en tercera con dos fuera cuando el receptor Tyler Heineman hizo un tiro descontrolado a primera en el toque para sencillo de Derek Hill, lo que permitió que entrara la carrera del empate. Hill avanzó a segunda en la jugada y anotó cuando Peters conectó un sencillo al jardín derecho, dándole a Medias Blancas apenas su segunda victoria en siete juegos esta temporada.

Austin Hays le dio a Chicago ventaja de 3-1 en la tercera con un sencillo de dos carreras. Sean Burke dominó durante seis entradas después de que Grant Taylor retiró a los primeros tres bateadores del juego. El dominicano Seranthony Domínguez (1-1) entró con dos outs en la novena y un corredor en segunda. Ponchó a Kazuma Okamoto y luego trabajó la décima.

El abridor de Azulejos, Dylan Cease, lanzó 4 entradas y un tercio ante su antiguo equipo. El derecho permitió tres carreras —dos limpias— y cinco hits en su segunda apertura en Rate Field desde que fue traspasado a San Diego antes de la temporada 2024.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP