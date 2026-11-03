Los Marineros contratan a Jason Kanzler como mánager

ARCHIVO - Jason Kanzler, entonces instructor de bateo de los Astros de Houston, previo a la temporada de Grandes Ligas de 2023. Kanzler ha sido nombrado como el nuevo mánager de los Marineros de Seattle. (AP Foto/Wilfredo Lee) AP

Kanzler, de 36 años, reemplaza a Dan Wilson, quien fue despedido tras una decepcionante temporada con marca de 76-86 y que comenzó con aspiraciones de alcanzar la Serie Mundial. Seattle disputó el séptimo juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana en 2025.

Kanzler era el director de desarrollo de jugadores de los Cachorros, al frente del sistema de ligas menores de la organización, así como de los jugadores y el cuerpo técnico.

Otrora jugador y coach de ligas menores, Kanzler no ha dirigido un club en ningún nivel. Formó parte del cuerpo técnico de Grandes Ligas de los Astros de Houston en 2022-23, y en su última temporada se desempeñó como coach asistente de bateo.

Será el segundo mánager más joven del béisbol, superado por Blake Butera, el timonel de Washington que tiene 34 años.

“Estoy encantado de unirme a la organización de los Marineros y tengo muchas ganas de ponerme manos a la obra de inmediato", dijo Kanzler en un comunicado. "Este equipo tiene una enorme cantidad de talento en todas las facetas del juego, y mi cuerpo técnico y yo estamos entusiasmados por acceder y liberar todo el potencial de este equipo”.

Kanzler fue seleccionado en la 20ma ronda por los Mellizos de Minnesota en 2013 y jugó tres temporadas en ligas menores como jardinero.

Tras retirarse como jugador, enseñó química y física en una escuela secundaria en Katy, Texas, antes de que Houston lo contratara en 2019 como coach de bateo de su sucursal de Clase A en Fayetteville. Trabajó en diversos cargos dentro de la organización durante cinco temporadas.

El gerente general de Seattle, Justin Hollander, señaló en un comunicado que la organización cree que Kanzler puede llevar al club de regreso a la postemporada.

Los Marineros ganaron el Oeste de la Liga Americana en 2025, su primer título divisional en 24 años, y se quedaron a una victoria de la primera aparición de la franquicia en la Serie Mundial. Pero una combinación de lesiones y el bajón del bullpen y de varias de las principales figuras ofensivas del equipo derivó en una temporada 2026 llena de decepciones.

El toletero Cal Raleigh bateó para .182 con 23 jonrones y 69 carreras impulsadas. El jardinero central Julio Rodríguez y el primera base Josh Naylor también tuvieron las peores temporadas de sus carreras, y los Marineros anotaron apenas 664 carreras, la tercera menor cifra en las Grandes Ligas.

Seattle sigue siendo el único equipo de Grandes Ligas que nunca ha disputado la Serie Mundial.

“A lo largo del proceso, Jason demostró de manera constante habilidades de liderazgo de élite, un contenido de alto nivel y una capacidad para conectar y colaborar con jugadores, personal y la directiva”, dijo Hollander.

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FUENTE: AP