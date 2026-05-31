Los juegos mentales de Emiliano Martínez: de trucos de infancia al código FIFA para arqueros

XARCHIVO - El portero de Argentina, Emiliano Martínez, celebra tras detener un tiro penal durante la tanda de penales en el partido de la final de la Copa del Mundo entre Argentina y Francia en el Estadio de Lusail en Lusail, Qatar, el domingo 18 de diciembre de 2022. (Foto de archivo de AP/Petr David Josek) AP

A temprana edad, mucho antes de convertirse en campeón del Mundial con Argentina, Martínez tenía trucos para desestabilizar a los atacantes a los que enfrentaba en torneos juveniles en Mar del Plata, al sur de Buenos Aires.

Si sentía que no lo ponían a prueba lo suficiente, “Dibu” era capaz de ceder rebotes a propósito para que los delanteros rivales remataran más, reveló Jorge Peta, uno de sus primeros entrenadores.

Héroe nacional por su atajada impresionante para negarle a Randal Kolo Muani un gol sobre el final en la final contra Francia en Qatar 2022 y por su sexto sentido para atajar penales, el temperamento provocador de Martínez le ha impedido al arquero estrella obtener un reconocimiento unánime del mundo del fútbol.

Celebraciones excesivas y una estrategia de distraer a los rivales antes de los penales le han valido sanciones y llevaron a que la FIFA promulgara un código de conducta para los arqueros en las tandas de penales.

Aunque el capitán argentino Lionel Messi considera a Martínez “fundamental” para Argentina y “uno de los mejores arqueros del mundo”, también tiene críticos. Entre ellos están el entrenador italiano Fabio Capello y Edwin Van der Sar, el legendario exarquero de Ajax y Manchester United. Emmanuel Petit, campeón del mundo con Francia en 1998, sugirió que el arquero de Aston Villa busque ayuda para controlar sus emociones.

Martínez, de 33 años, respondió a sus detractores en una entrevista con ESPN en mayo de 2025.

“Lo que piense la gente no me afecta. Pueden tener todas sus opiniones, buenas o malas, pero yo sé quién soy, qué tipo de persona soy. Fuera de la cancha, soy papá, esposo, hijo, pero en la cancha solo quiero ganar, nada más”.

Volverá a estar en el gran escenario con la Albiceleste en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, que comienza el 11 de junio.

La lista de Martínez

Martínez era relativamente desconocido para la mayoría de los aficionados hasta que fue elegido para Argentina.

Sin haber jugado nunca en la primera división argentina, se fue de adolescente a Arsenal, donde nunca se consolidó como arquero titular y fue cedido a clubes de categorías inferiores, entre ellos Oxford, Sheffield Wednesday, Rotherham United y Reading.

Pese a su falta de minutos, Martínez fue convocado por Lionel Scaloni a la selección mayor en medio de la pandemia de COVID-19. Debutó en junio de 2021 en un partido de eliminatorias mundialistas contra Chile. Desde entonces, el arco de Argentina tuvo un nuevo dueño.

“Perdón, pero te voy a parar, hermano”, le dijo al defensor colombiano Davinson Sánchez antes de atajar el primero de los tres penales que detendría en la semifinal de la Copa América 2021, que Argentina terminaría ganando.

El dominio psicológico de Martínez en los penales tendría otro capítulo en el triunfo 4-3 en la tanda ante Países Bajos en los cuartos de final del Mundial, en un partido que pasó a conocerse como “la Batalla de Lusail”, llamado así por el estadio en Qatar.

Aprovechando su imponente estatura y sus trucos de distracción, se lanzó para atajar el primer penal de Virgil van Dijk y luego el remate de Steven Berghuis. Lo celebró con un baile que después imitarían niños argentinos.

En la final inolvidable contra Francia —Argentina se puso en ventaja tres veces y Kylian Mbappé marcó un triplete para forzar la tanda de penales— se plantó como un muro y desvió el disparo de Kingsley Coman. Cuando llegó el turno de Aurélien Tchouaméni, Martínez arrojó la pelota lejos para demorar la ejecución. El actual jugador de Real Madrid perdió la batalla mental y remató desviado.

Sus atajadas esa noche fueron destacadas, al igual que su gesto controvertido con el trofeo al mejor arquero del torneo.

“No planeé volver triste (del Mundial), ese era mi único objetivo”, manifestó en una entrevista de 2023 con la televisión pública argentina. “En mi cabeza, no habría aceptado jugar al fútbol si perdía la final. No habría podido por el dolor”.

Código de conducta

Tras el Mundial, la FIFA implementó un código de conducta para los arqueros. Prohíbe los juegos psicológicos, el uso de tácticas para demorar un penal y hablar o hacer gestos para distraer al ejecutante.

En 2024, la FIFA suspendió a Martínez por dos partidos por conducta ofensiva y por violaciones a los principios del juego limpio durante los encuentros contra Chile y Colombia en las eliminatorias sudamericanas.

Misión: ganar dos Mundiales seguidos

Pese a las controversias, el entrenador Scaloni confirmó a su arquero para el próximo Mundial, al que llega más consolidado como guardameta de Aston Villa y tras conquistar la Liga Europa.

Martínez se fracturó el dedo anular de la mano derecha en la final contra Freiburg, pero estará disponible para el debut mundialista el 16 de junio contra Argelia en el Grupo J, que también integran Austria y Jordania.

“Todo lo demás es parte de su personalidad, y punto. Nosotros nos enfocamos en lo estrictamente deportivo”, expresó el técnico argentino.

En la antesala del Mundial, la camiseta número 23 de Martínez es una de las más buscadas, junto con la número 10 de Messi, prueba del seguimiento que tiene entre los hinchas argentinos.

El arquero ignora a sus detractores y se concentra en su legado.

“Lo más importante que nos llevamos de esto es que Argentina tendrá muchos arqueros en el futuro”, afirmó Martínez. “Volvió el amor por el arco”.

___

Cobertura de AP sobre el Mundial: https://apnews.com/hub/fifa-world-cup.

FUENTE: AP