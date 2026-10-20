Los humildes Rays están a 4 triunfos de su primer título de Serie Mundial

Junior Caminero de los Rays de Tampa Bay celebra tras conectar un jonrón en el séptimo inning del sexto juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana contra los Guardianes de Cleveland, el lunes 19 de octubre de 2026, en Petersburg, Florida. (AP Foto/David J. Phillip) AP

Los Rays, con una modesta nómina y un juego de "pelota pequeña, acuden a la Serie Mundial en busca del primer campeonato en la historia de la franquicia.

Tras barrer 3-0 a los Yankees de Nueva York en su serie divisional, los Rays eliminaron a los Guardianes de Cleveland en seis juegos, llevándose los tres últimos para sentenciar la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

Lo siguiente será un duelo contra los Cerveceros de Milwaukee , campeones de la Liga Nacional, otro club austero de un mercado pequeño que tampoco ha ganado nunca una Serie Mundial.

Caminero, el tercera base All-Star que conectó 42 jonrones durante la temporada regular, por fin la desapareció por primera vez en la postemporada, despachando una línea que pegó en el poste de foul del jardín izquierdo para darle a los Rays una ventaja de cuatro carreras en la séptima entrada de la victoria 7-3 la noche del lunes.

El dominicano saboreó cada segundo de su recorrido tras el jonrón, golpeándose el pecho con énfasis antes de llegar a la primera base e imitando la pose característica de Randy Arozarena antes de pisar el plato, mientras su excompañero de Tampa Bay observaba desde las gradas.

El cubano Yandy Díaz, quien el domingo selló la victoria en el sexto partido, también conectó un jonrón de dos carreras, al volarse la cerca en la octava entrada después de que los Guardians se acercaran a 5-3. Díaz también celebró con un trote lento que no fue tan demostrativo.

Díaz sostuvo el filete tomahawk, una tradición que inició cuando los Rays aseguraron el título del Este de la Liga Americana, y flexionó los brazos mientras recibía los rociados de champaña de sus compañeros.

Sonriente, Díaz dijo: “Proteína, bien cocido, bíceps grandes”.

Los Rays tienen tiempo para disfrutar su victoria antes de viajar a Milwaukee para enfrentar a los Cerveceros en el primer partido el viernes por la noche.

Llegaron hasta aquí al ganar 98 juegos en la temporada regular gracias a un pitcheo excelente, una defensa sólida y un grupo de bateadores desinteresados con habilidad para tocar la bola y jugar un béisbol fundamental. Iniciaron la temporada con una nómina de 90,5 millones de dólares, que ocupó el puesto 26 en las Grandes Ligas.

“Estos muchachos se lo merecen. Es un grupo especial. Hicieron un trabajo increíble al unirse, explotar con 98 victorias y construir confianza entre ellos”, señaló el presidente de operaciones de béisbol de los Rays, Erik Neander.

"Nunca he visto a un grupo unirse como este, con tantas maneras distintas de vencer a un rival en una noche cualquiera, tantas formas de jugar según lo que marque el tablero. No apalean a la gente, simplemente encuentran maneras de ganar, y muchas maneras diferentes de hacerlo”, añadió.

Los Rays están en la postemporada por sexta vez bajo el mánager Kevin Cash. Perdieron la Serie Mundial ante los Dodgers en 2020 y ante los Filis en 2008.

Este grupo cuenta con un pitcheo dominante encabezado por el as Drew Rasmussen, Freddy Peralta (MVP de la Serie de Campeonato) y el cerrador Bryan Baker.

"Me pareció que este equipo realmente se unió tan bien como se podía en el contexto de los entrenamientos de primavera, considerando la rotación de roster que ocurrió. Había muchas caras nuevas. Y se podía sentir que era un grupo bastante unido”, comentó Cash.

Ahora, los Rays están a cuatro victorias de conquistar la primera corona de Serie Mundial en las 29 temporadas de la franquicia.

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FUENTE: AP