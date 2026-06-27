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Los Guardianes de Cleveland vencen 4-3 a los Marineros con el primer hit de Cooper Ingle

CLEVELAND (AP) — Cooper Ingle conectó un sencillo de dos carreras para su primer hit en las Grandes Ligas, Slade Cecconi lanzó seis entradas en ceros y los Guardianes de Cleveland vencieron 4-3 a los Marineros de Seattle la noche del sábado.

Cooper Ingle, de los Guardianes de Cleveland, observa su primer imparable en Grandes Ligas, un sencillo productor de dos carreras ante Logan Gilbert, lanzador de los Marineros de Seattle, mientras el receptor Cal Raleigh observa al fondo durante la tercera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el sábado 27 de junio de 2026, en Cleveland. (AP Foto/Phil Long)
Cooper Ingle, de los Guardianes de Cleveland, observa su primer imparable en Grandes Ligas, un sencillo productor de dos carreras ante Logan Gilbert, lanzador de los Marineros de Seattle, mientras el receptor Cal Raleigh observa al fondo durante la tercera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el sábado 27 de junio de 2026, en Cleveland. (AP Foto/Phil Long) AP

Ingle, quien fue llamado desde Triple-A Columbus para debutar el viernes, conectó un fuerte roletazo hacia el jardín derecho en el cuarto episodio de tres carreras para impulsar a Kyle Manzardo y Khalil Watson. Cleveland había inaugurado la pizarra un bateador antes con el doble de Watson.

El venezolano Brayan Rocchio añadió un doble productor en la quinta entrada ante el abridor de los Marineros, Logan Gilbert (6-5), y amplió la ventaja de los Guardianes a 4-0. Travis Bazzana anotó dos veces y pegó un par de imparables, mientras que Watson remolcó ocho carreras en los últimos cinco juegos.

Seattle. el líder del Oeste de la Liga Americana, se acercó 4-3 en la octava con el jonrón de tres carreras de cubano-mexicano Randy Arozarena ante Shawn Armstrong. El batazo de 427 pies al jardín central llevó al plato al dominicano Julio Rodríguez y Dominic Canzone.

Cecconi (4-6), quien ponchó a cuatro y permitió tres hits dispersos, fue retirado después de otorgar una base por bolas abriendo la séptima a Cal Raleigh. Cade Smith puso a dos corredores en base en la novena antes de conseguir su 25to salvamento, el mayor total en las Grandes Ligas.

Gilbert perdió por primera vez desde el 16 de mayo, al permitir cuatro carreras en siete entradas, su máximo de la temporada (empatado).

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