Los Giants de Harbaugh aún debaten entre Winston o McCarthy como titular ante Texans

J.J. McCarthy (18), quarterback de los Giants de Nueva York, corre con el balón durante la segunda mitad del partido de la NFL en contra de los Saints de Nueva Orleans, el domingo 18 de octubre de 2026, en East Rutherford, Nueva Jersey. (AP Foto/Frank Franklin II) AP

“Estamos trabajando en eso ahora: afinando una decisión”, comentó Harbaugh en una videollamada con reporteros el lunes.

Winston fue titular en los últimos cuatro partidos desde que Jaxson Dart quedó fuera por una lesión en la rodilla izquierda. McCarthy reemplazó a Winston al inicio del cuarto periodo contra Nueva Orleans y lideró varias series anotadoras para acercarse a siete puntos antes de perder 34-27.

Ante poca resistencia de los Saints, McCarthy completó 11 de 21 pases para 243 yardas y tuvo una carrera de 28 yardas en un lapso de poco más de 11 minutos. Lanzó una intercepción en su cuarto intento, mientras que a Winston lo interceptaron dos veces.

Los Giants (3-2-1) están solos en el primer lugar de la NFC Este, y su semana de descanso, que llega después de enfrentar a los Texans, es uno de los factores involucrados. Otro es la familiaridad de Winston con la ofensiva en comparación con McCarthy, que todavía la está aprendiendo desde que llegó en un canje procedente de Minnesota a finales de septiembre.

“Con un quarterback... ¿qué tanto dominio tiene de todas las cosas que va a necesitar hacer, con solo operar la ofensiva y entender los términos, los conteos y los ajustes y todo ese tipo de cosas, y en qué medida eres capaz de hacer todo eso?”, expresó Harbaugh. “¿Es suficiente para dirigir tu ofensiva? Y eso es algo con lo que hemos estado lidiando”.

McCarthy, con 23 años, es casi una década más joven que Winston y también es más móvil. Después de que el coordinador ofensivo Matt Nagy incluyera algunas carreras diseñadas en el plan de jugadas para McCarthy en cada uno de los últimos dos fines de semana, la pregunta ahora es si todo el plan de juego se estructurará en torno a la décima selección del draft de 2024, que tiene en su currículum un campeonato nacional con Michigan.

Winston y McCarthy remitieron a Harbaugh cuando se les preguntó el domingo sobre la situación.

“El entrenador Harbaugh tiene que tomar muchas decisiones, y esas son sus decisiones”, dijo McCarthy. “Confío plenamente en él con cualquier decisión que tome, y al final del día solo estoy enfocado en mejorar para este equipo”.

Qué funciona

La ofensiva ha estado en su mejor nivel en el cuarto periodo, al anotar 17 puntos contra Nueva Orleans una semana después de conseguir 14 en Washington. Solo cuatro de las 29 jugadas de Nueva York fueron entregas de balón para carrera, y lanzar tanto no es algo que pueda sostenerse durante todo un partido.

Qué necesita ayuda

El juego terrestre que se suponía sería un sello de Harbaugh no ha arrancado, y no es culpa de una sola persona. Najee Harris, Tyrone Tracy y Devin Singletary se combinaron para 34 yardas en 14 acarreos contra los Saints, que llegaban con la tercera peor defensa contra la carrera de la NFL.

Y no es un problema de un solo partido. Los Giants ocupan el 19º lugar de la liga por tierra con un promedio de 104,8 yardas. ___

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FUENTE: AP