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Los Filis vencen 2-1 a los Diamondbacks para cerrar agosto con marca de 21-7

PHOENIX (AP) — Bryson Stott conectó un jonrón, Aaron Nola aportó otra sólida apertura desde el montículo y los Filis de Filadelfia cerraron un agosto abrasador con una victoria 2-1 sobre los Diamondbacks de Arizona la noche del lunes.

Bryson Stott (5), de los Filis de Filadelfia, conecta un jonrón mientras el receptor de los Diamondbacks de Arizona observa durante la segunda entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el lunes 31 de agosto de 2026, en Phoenix. (AP Foto/Ross D. Franklin)
Bryson Stott (5), de los Filis de Filadelfia, conecta un jonrón mientras el receptor de los Diamondbacks de Arizona observa durante la segunda entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el lunes 31 de agosto de 2026, en Phoenix. (AP Foto/Ross D. Franklin) AP

Los Filis ganaron cinco seguidos, 14 de sus últimos 16 y terminaron agosto con marca de 21-7, la mejor de las Grandes Ligas. Ahora están a apenas cuatro juegos de los Bravos de Atlanta en el Este de la Liga Nacional.

Stott disparó un cuadrangular de 464 pies hacia el jardín derecho en la segunda entrada que le dio a los Filis ventaja de 1-0. Un doble de Bryce Harper contra la barda del jardín central en la tercera impulsó a Garrett Stubbs y amplió la diferencia a 2-0.

Nola (6-10) lanzó hasta la sexta entrada, al permitir una carrera con cinco hits y dos bases por bolas, y ponchó a cinco. El veterano derecho permitió dos carreras o menos en cinco aperturas consecutivas.

Alex McFarlane, Orion Kerkering, Brooks Raley, José Alvarado y Jhoan Duran se combinaron para cuatro entradas de relevo sin permitir carreras. Duran consiguió su 29no salvamento en 31 oportunidades, al dejar varados corredores en primera y tercera.

El dominicano Ketel Marte, tres veces All-Star, regresó con los Diamondbacks dos semanas después de no presentarse a un juego en Boston. Fue el bateador designado, bateó cuarto en el orden y se fue de 3-1 con un sencillo y una base por bolas.

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