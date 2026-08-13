Los equipos para hacer nieve en resorts alpinos podría usarse para combatir incendios de verano

Cañones de nieve, almacenados durante los meses de verano en los almacenes de la estación de esquí Adelboden-Lenk, en el valle de Lenk, Suiza, el 3 de agosto de 2026. (AP Foto/Hernán Muñoz) AP

Los glaciares en Suiza y en torno a los Alpes han retrocedido rápidamente en los últimos años, entre otros cambios atribuidos al impacto del cambio climático causado por la actividad humana. Las nevadas se han vuelto menos frecuentes y menos fiables en las últimas décadas.

Esto es un gran problema para una estación de esquí de altitud media como la zona de Adelboden-Lenk, cuyos aproximadamente 200 kilómetros (125 millas) de pistas abarcan una altitud de entre 1.000 y los 2.300 metros (3.280 y 7.545 pies). Se calcula que, en la actualidad, el 70% de la nieve en sus pistas se produce de manera artificial.

Los cañones y las lanzas de nieve son la parte visible de la red de innivación. Pero gran parte está oculta: decenas de kilómetros de tuberías de agua subterráneas que podrían resultar útiles más allá de los meses de invierno a medida que crece el riesgo de incendios forestales incluso en lugares como la zona de esquí de Adelboden-Lenk, en Suiza.

“Podemos ayudar a los bomberos con nuestra infraestructura", afirmó Jürg Klopfenstein, responsable de las operaciones de fabricación de nieve de la estación. "No principalmente con nuestros cañones de nieve, que sobre todo pueden usarse para regar los campos o apuntarlos hacia infraestructura circundante. Pero los bomberos pueden utilizar nuestra infraestructura, y los helicópteros pueden rellenar sus depósitos usando nuestros embalses de agua”.

Esos depósitos recogen lluvia y nieve derretida en los meses más cálidos, y el agua se utiliza para producir nieve durante la temporada de esquí. Las tuberías y las bombas conectan 210 cañones de nieve y 50 lanzas en la zona de Adelboden-Lenk. En caso de incendio, el sistema podría usarse para crear zonas tampón húmedas, frenando el avance de las llamas y ganando tiempo hasta que lleguen los servicios de emergencia y el apoyo aéreo.

En lo que va de año, Suiza no ha registrado incendios a gran escala, a diferencia de algunos de sus vecinos. Pero el país sufre sequía y las autoridades consideran que el riesgo de incendios forestales es alto en casi todo el territorio nacional, incluida la región de Berna, donde está Adelboden.

Como muchas otras zonas de montaña, el Oberland bernés no es solo un destino invernal, sino que en verano atrae a muchos ciclistas de montaña, excursionistas, corredores y entusiastas del parapente.

Stefan Buchs, director de operaciones de la estación de Adelboden-Lenk, señaló que distintos tipos de vegetación y los diferentes niveles de humedad del suelo hacen que los fuegos de gran tamaño y frecuentes del sur de Europa no puedan extrapolarse directamente a un riesgo similar en los Alpes.

Pero aun así, “los incendios forestales generalizados son un escenario probable", afirmó. "Lo hablamos con los bomberos, y ya lo han reconocido. Ven que la humedad es un problema real. Se seca muchísimo incluso en primavera. No solo en verano”.

El alcalde de Adelboden, Willy Schranz, dijo que “debemos estar preparados, porque estoy seguro de que no será el último verano como este”.

Un experto en cambio climático del grupo ecologista Greenpeace, Nathan Solothurnmann, advirtió en contra sobreestimar lo que, a largo plazo y en un contexto más amplio, puede lograr emplear un sistema de fabricación de nieve contra los incendios forestales.

“Este sistema de riego que están planificando en Adelboden sin duda podría ayudar durante un tiempo", manifestó. "Pero, por supuesto, los cambios a los que nos enfrentamos son mucho peores. Estos tipos de adaptaciones solo ayudan por un tiempo”.

“En la mayor parte de Suiza no hay tuberías enterradas bajo tierra que podamos usar cuando un bosque está ardiendo”, agregó.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP