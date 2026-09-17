Los Dodgers vuelven a reinar en el Oeste de la Nacional y buscan un tricampeonato pese a lesiones

Freddie Freeman de los Dodgers de Los Ángeles recorre las bases tras el jonrón de dos carreras de Kyle Tucker ante los Rojos de Cincinnati, el jueves 17 de septiembre de 2026, en Cincinnati. (AP Foto/Tanner Pearson) AP

“Es algo muy importante. Creo que mucha gente piensa que es solo un rito de paso (pero) no es fácil", declaró el mánager de los Dodgers Dave Roberts. "Así que es algo de lo que todos estamos muy orgullosos, pero entendemos claramente que ese no es el objetivo final”.

Los Dodgers (93-60) disputarán los playoffs por 14 temporada consecutiva, con lo que igualan el récord que los Bravos de Atlanta establecieron de 1991-2005.

Los bicampeones defensores de la Serie Mundial aún pujan por el primer puesto de preclasificación de la Liga Nacional, que actualmente está en posesión de los Cerveceros de Milwaukee. Los Ángeles comenzó el día con una ventaja de tres juegos y medio sobre los Bravos (89-64) por el segundo puesto, pero está por detrás de los Cerveceros (95-57).

Los Dodgers buscan convertirse en el primer equipo en conquistar tres campeonatos consecutivos de la Serie Mundial desde que los Yankees lo lograron de 1998 a 2000.

Este es el cuarto título divisional asegurado más temprano para los Dodgers. Aseguraron el Oeste de la Liga Nacional el 10 de septiembre de 2019, el 13 de septiembre de 2022 y el 16 de septiembre de 2023.

El cuatro veces Jugador Más Valioso ha estado en la lista de lesionados de 15 días desde el 8 de septiembre por una inflamación en el bíceps derecho y les dijo a los reporteros a principios de este mes que ya no lanzará más en lo que resta de temporada. La estrella de dos vías hizo swings desde un tee por primera vez el martes y se sintió bien. Se espera que regrese como bateador antes de que termine la temporada regular, aunque no está claro si podrá llegar al 100% de salud antes de octubre.

Roki Sasaki, en la lista de lesionados por una ampolla en el dedo medio, lanzó en una práctica de bateo en vivo el miércoles en Cincinnati y salió bien. Roberts indicó que su próxima aparición será como abridor.

Blake Snell salió prematuramente de la apertura del miércoles después de un inning por rigidez en la ingle izquierda. Su situación es incierta.

Se espera que el cerrador puertorriqueño Edwin Díaz, quien ha estado en la lista de lesionados desde agosto por una inflamación en el cuello, sea activado el viernes. El venezolano Edgardo Henríquez, un preparador de mesa en el bullpeb, está en la lista de lesionados por molestias en la parte baja de la espalda. Se le realizó una resonancia magnética en Los Ángeles el miércoles, que reveló una distensión lumbar, y su rehabilitación se pausará por unos días.

El primera base Freddie Freeman, aquejado por dolor en la rodilla derecha, regresó a la alineación el martes y cortó una mala racha de 3 hits en 30 turnos con tres imparables. Sumó otros dos hits el jueves.

Los Dodgers protagonizaron el mayor impacto de la fecha límite de cambios al adquirir a Tarik Skubal, ganador en dos ocasiones del premio Cy Young de la Liga Americana, procedente de los Tigres. Skubal tiene marca de 3-2 con efectividad de 2.52 en ocho aperturas con los Dodgers.

La incorporación de Skubal convirtió a los Dodgers en los grandes favoritos en las apuestas para ganar la Serie Mundial. Pero después de comenzar la temporada con marca de 61-36, los Dodgers tienen registro de 31-24 desde la pausa del Juego de Estrellas.

Los Dodgers dejaron a 12 corredores en base y se fueron de 0 en 11 con corredores en posición de anotar en la derrota del miércoles ante los Reds, algo que, según Roberts, necesita mejorar.

“Se trata de poder rematar a los equipos cuando tenemos oportunidades. En la postemporada no se presentan muchas oportunidades. Hay que saber aprovecharlas”, dijo Roberts.

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FUENTE: AP