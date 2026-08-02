Los Dodgers sacuden las mayores con Tarik Skubal y refuerzan su estatus de 'enemigo público'

Tarik Skubal, de los Tigres de Detroit, reacciona a un lanzamiento durante la séptima entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Orioles de Baltimore, el miércoles 29 de julio de 2026, en Detroit. (AP Foto/Paul Sancya) AP

Al incorporar al vigente ganador en dos ocasiones del premio Cy Young de la Liga Americana con tiempo de sobra y sin sacrificar su búsqueda de un tercer título consecutivo de la Serie Mundial, reforzaron su estatus tanto como la potencia dominante del béisbol como el enemigo público número 1.

“Simplemente parece que siempre hay reacción en contra con nosotros. La gente es apasionada. Nos sentimos bien al respecto. No hay nada que hayamos hecho que nadie más no pudiera haber hecho”, comentó el mánager de los Dodgers, Dave Roberts, el domingo.

A corto plazo, la llegada de Skubal le da a los Dodgers otro brazo poderoso a una rotación ya cargada, responsable del WHIP y del promedio de bateo más bajos de las mayores. Está programado para debutar el martes ante los Cachorros de Chicago, después de registrar marca de 7-5 con efectividad de 2,79 y 116 ponches en 96 2/3 entradas a lo largo de 16 aperturas con los Tigres de Detroit esta temporada.

“Mejoramos”, afirmó el relevista boricua Edwin Díaz. “Conseguimos, como dije, a uno de los mejores lanzadores de la liga, y ahora lo tenemos como compañero, así que eso es un gran plus para nosotros”.

Contar con Skubal puede permitir que los Dodgers sean cautelosos con Shohei Ohtani mientras se recupera de molestias en la rodilla izquierda y una lesión en el bíceps derecho que han mantenido a la superestrella de dos vías sin lanzar desde el 3 de julio. Ohtani volverá a jugar a lanzar y atrapar la pelota en algún momento durante la serie de tres juegos contra los Cachorros, indicó Roberts, y los Dodgers siguen siendo optimistas de que podrá regresar al montículo esta temporada.

“Nunca se puede predecir el futuro, pero si dijeras: ‘Oye, apuesta por ello’, yo estaría muy confiado al apostar a que volverá a lanzar”, manifestó el presidente de operaciones de béisbol, Andrew Friedman.

A mediano plazo, la presencia de Skubal fortalece aún más las ya impresionantes credenciales de los Dodgers mientras empujan para convertirse en el primer equipo de la Liga Nacional en lograr un tricampeonato. Si están sanos, podrán elegir entre un grupo élite de abridores, muchos con éxito comprobado en postemporada, como Yoshinobu Yamamoto y Blake Snell.

Skubal aporta su propio historial, tras terminar 2-1 con efectividad de 2,04 en seis aperturas de playoffs durante las dos últimas postemporadas. Friedman describió sus actuaciones del otoño pasado como “televisión imperdible”.

“Me quedé asombrado al ver la energía, el dominio que mostró allí, y no puedo esperar para verlo con el azul de los Dodgers”, añadió Friedman.

La adquisición no solo impulsó aún más su propia rotación; también debería permitir que los Dodgers muevan a otros abridores al bullpen, algo que hicieron con gran efecto durante la carrera al título de 2025.

“No vamos a ser frívolos con este momento y con lo especial que este grupo, esta era, puede ser en la historia de esta organización tan llena de tradición, y vamos a hacer todo lo que podamos para ganar el último juego del año”, sostuvo Friedman.

A largo plazo, el canje de los Dodgers por Skubal representa una salva más en la batalla que se avecina sobre las finanzas del béisbol y el equilibrio competitivo.

Los Ángeles realizó el canje sin desprenderse de ninguno de sus prospectos más promocionados, en lo que se considera uno de los mejores sistemas de ligas menores de la MLB, lo cual ha sido un patrón frecuente durante esta racha de tres títulos en las seis temporadas anteriores. Esos activos les han permitido mejorar de manera constante mediante canjes sin necesidad de enviar elementos consolidados de Grandes Ligas en sentido contrario.

Roberts atribuyó la capacidad de la organización para encontrar y desarrollar talento como algo tan importante para el éxito reciente de los Dodgers como el hecho de que sus bolsillos profundos les hayan permitido firmar a figuras como Ohtani con contratos enormes.

“Yo simplemente elogio a nuestra oficina principal”, expresó Roberts. “Tenemos que tener a los jugadores para poder concretar algo así”.

Mientras el sistema actual siga vigente, los Dodgers no se disculparán por su interés en adquirir a los mejores jugadores disponibles por cualquier medio al que tengan acceso.

“Pero como hemos hablado mucho, cada vez que hay un jugador de nivel estrella disponible que realmente puede cambiar las probabilidades de campeonato, esos son los momentos en los que seremos más agresivos”, señaló Friedman.

Skubal estuvo con los Dodgers en el dugout durante la derrota 8-4 ante los Medias Rojas de Boston la noche del domingo. El equipo también publicó en redes sociales fotos de su nuevo jersey de los Dodgers con el número 29 y de su casillero, además de video de Skubal conociendo a sus nuevos compañeros.

“Con solo saber que está con el azul de los Dodgers, es bastante surrealista. No creo haberme sentido tan bien después de una barrida, así que ese es un lado positivo”, dijo Roberts después del juego.

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FUENTE: AP