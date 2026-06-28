Los Dodgers aplastan 15-3 a los Padres con jonrón de 3 carreras de Mookie Betts

Tucker añadió un sencillo de dos carreras en una octava entrada de cuatro anotaciones, y el sandieguino Tommy Edman conectó doble y triple e impulsó tres carreras. Yoshinobu Yamamoto (8-5) limitó a los Padres a dos carreras y cinco hits en seis entradas, mientras Los Ángeles se recuperó una noche después de perder 7-1 ante el excompañero Walker Buehler. Los Dodgers ampliaron de nuevo su ventaja divisional a nueve juegos y cortaron la racha de cuatro victorias seguidas de San Diego.
Betts bateó un jonrón hacia el bullpen de los Padres, más allá de la cerca en el jardín entre izquierdo y central, para poner la pizarra 10-1, y saltó en señal de celebración entre segunda y tercera base durante su recorrido, mientras miles de aficionados de los Dodgers en Petco Park rugían en aprobación. Ha conectado jonrón en tres juegos consecutivos para llegar a 11 esta temporada y 302 en su carrera.
Yamamoto permitió el jonrón de Gavin Sheets abriendo la quinta entrada, que empató el juego 1-1.
Los Dodgers entonces rompieron el juego en la sexta contra Randy Vásquez (6-6), quien relevó al abridor Kyle Hart.
Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes