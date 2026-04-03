Los Celtics arrollan 133-101 a unos Bucks diezmados tras otro arranque fulminante

Jayson Tatum (0), de los Celtics de Boston, se cuela para encestar entre Taurean Prince y Jericho Sims, de los Bucks de Milwaukee, durante la segunda mitad del juego de balocnesto de la NBA, el viernes 3 de abril de 2026, en Milwaukee. (AP Foto/Aaron Gash) AP

A Tatum le faltó una asistencia para lograr su segundo triple-doble consecutivo, pese a que se perdió por completo el último cuarto de un partido en el que los Celtics nunca estuvieron abajo. Terminó con 11 rebotes y nueve asistencias el viernes, después de registrar 25 puntos, 18 rebotes y 11 asistencias el miércoles en una victoria 147-129 sobre el Heat de Miami.

En el partido ante Miami, Boston anotó 53 puntos en el primer periodo, la mayor cifra en un primer cuarto en la historia de la franquicia. Los Celtics no igualaron esa marca el viernes, pero encestaron ocho de sus primeros nueve intentos de triple y se fueron arriba 43-26 tras el primer periodo.

Esa cifra representó la mayor cantidad de puntos que Milwaukee había permitido en un primer cuarto en toda la temporada.

Boston (52-25) se mantuvo 2 1/2 juegos por delante de los Knicks de Nueva York en la lucha por el segundo puesto de la Conferencia Este para los playoffs. Los Celtics están a cuatro juegos de los Pistons de Detroit, líderes del Este.

Neemias Queta aportó 19 unidades y 10 rebotes para los Celtics, que lanzaron para 56,2% en total y acertaron 17 de 37 desde la línea de tres puntos. Derrick White anotó 17, Payton Pritchard 16 y Sam Hauser 13.

Giannis Antetokounmpo se perdió su décimo partido consecutivo debido a lo que los Bucks han descrito como una hiperextensión en la rodilla izquierda y una contusión ósea. Antes del partido, le comentó a The Athletic y al Milwaukee Journal Sentinel que está sano y quiere jugar.

Los Bucks tampoco contaron con Kevin Porter Jr. (rodilla derecha), Bobby Portis (esguince en la muñeca izquierda), Ryan Rollins (distensión en la cadera derecha) y Gary Trent Jr. (contusión en la cadera izquierda).

Boston no tuvo a Nikola Vucevic, quien jugó por última vez el 6 de marzo mientras lidia con una fractura en el dedo anular derecho.

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FUENTE: AP