Los Bucks de Milwaukee fichan al exescolta de Nets de Brooklyn Cam Thomas

MILWAUKEE (AP) — Cam Thomas ha firmado con Milwaukee después de ser liberado por los Nets de Brooklyn, anunció el equipo el domingo.

Cam Thomas (24), de los Nets de Brooklyn, avanza ante Rasheer Fleming (20), de los Suns de Phoenix, durante la primera mitad de un partido de la NBA, el martes 27 de enero de 2026, en Phoenix. (AP Photo/Rick Scuteri)
El escolta de 24 años había pasado toda su carrera con los Nets, quienes lo seleccionaron de LSU con la 27ª selección general en el draft de 2021.

Thomas promedió 15.6 puntos, 3.1 asistencias, 1.8 rebotes y 24.3 minutos en 24 juegos con Brooklyn esta temporada. Había estado fuera de juego durante unas siete semanas debido a una distensión en el tendón de la corva izquierda, pero regresó el 27 de diciembre.

Los problemas en el tendón de la corva también limitaron a Thomas a 25 juegos la temporada pasada, aunque anotó 24 puntos por partido cuando estuvo disponible. Thomas, quien mide 1.91 metros, promedió 22.5 puntos y jugó 66 partidos en 2023-24.

Thomas está lanzando un 39.9% en general, el más bajo de su carrera esta temporada, y ha acertado el 32.5% de sus intentos de triples. Ha lanzado un 43.5% en general y un 34.3% desde la línea de tres puntos en 239 juegos de su carrera, incluyendo 88 como titular.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

