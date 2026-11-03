americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Los Bears de Chicago siguen con paso exitoso en los terceros downs y un inicio de 6-2

CHICAGO (AP) — En ataque y en defensa, los Bears de Chicago son bastante buenos en tercera oportunidad.

El receptor abierto de los Bears de Chicago, Jahdae Walker (izquierda), y el quarterback Caleb Williams festejan tras derrotar a los Seahawks de Seattle en un partido de fútbol americano de la NFL, el lunes 2 de noviembre de 2026, en Seattle. (Foto AP/Mark J. Terrill)
El receptor abierto de los Bears de Chicago, Jahdae Walker (izquierda), y el quarterback Caleb Williams festejan tras derrotar a los Seahawks de Seattle en un partido de fútbol americano de la NFL, el lunes 2 de noviembre de 2026, en Seattle. (Foto AP/Mark J. Terrill) AP

Chicago arrancó con marca de 6-2, y la eficiencia en tercera oportunidad es una razón importante de su éxito. Los Bears convirtieron 7 de 15 terceras oportunidades durante la victoria del lunes por la noche por 34-17 en Seattle, y los Seahawks se fueron 1 de 11 en esas mismas situaciones.

“Creemos el uno en el otro. No es solo el ataque. No tendríamos esta confianza sin la defensa. No tendríamos esta confianza sin los equipos especiales. Sabemos que nos cubrimos las espaldas. Nos matamos trabajando como equipo. Los detalles, lo detallistas que somos. Es realmente genial ver cómo esas cosas cobran vida en momentos grandes y a lo largo del partido; eso es lo que somos”, señaló el quarterback Caleb Williams.

Chicago ha permitido la cifra más baja de la NFL: 19 conversiones en tercera oportunidad en 80 intentos esta temporada. La tasa de conversión del rival en tercera oportunidad, de 23,8%, también es la más baja de la liga.

Por supuesto, la mayoría de esos números se acumularon antes de que los Bears adquirieran al tackle defensivo All-Pro Jeffery Simmons en un canje de alto impacto con Tennessee el jueves. Tuvo una captura en la victoria sobre los Seahawks.

La incorporación de Simmons podría ayudar al equipo a sostener el éxito que ha disfrutado en tercera oportunidad.

“Definitivamente es lo que quieres como cazamariscales por el borde, tener un gran interior. Con Jeff, se han abierto las cosas. Estamos llegando al mariscal de campo y estamos ganando, así que no puedes pedir nada más que eso”, comentó el liniero defensivo Austin Booker.

Chicago también lidera la NFL con 51 conversiones en tercera oportunidad a la ofensiva. Se fue 3 de 4 en tercera oportunidad en su primera posesión contra Seattle, como parte de una serie de 17 jugadas que Williams culminó con un pase de touchdown de 1 yarda a Luther Burden.

“Sí, eso es nosotros volviendo a nuestro entrenamiento. Hacemos estos ejercicios de series largas en el campamento de entrenamiento y en las OTAs que odias, que temes al final de la práctica. Hace calor, todo eso. Nos aparecen en momentos grandes para nosotros como hoy”, explicó Williams.

Qué está funcionando

D’Andre Swift corrió para tres touchdowns y llegó a 10 en la temporada. Se convirtió en el primer jugador en correr para 10 o más TDs con los Bears en los primeros ocho partidos de una temporada desde Rick Casares en 1956.

Swift, de 27 años, terminó con 27 acarreos para 69 yardas en la victoria como visitante.

Qué necesita mejorar

Las penalizaciones siguen siendo un problema. Chicago fue castigado 10 veces para 85 yardas, en comparación con cinco para 43 de Seattle. Los Bears han sido penalizados 31 veces para 287 yardas durante su racha de tres victorias consecutivas.

___

Vea aquí la cobertura completa de la NFL de AP

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Kylian Mbappe del Real Madrid celebra tras anotar en el encuentro de la La Liga ante el Racing de Santander el domingo primero de noviembre del 2026. (AP Foto/Miguel Oses)

Mbappé vuelve a marcar y Real Madrid gana para seguirle los pasos al Barcelona

Kylian Mbappé celebra tras marcar un gol para el Real Madrid en el partido contra el Barcelona en la Liga española, el domingo 25 de octubre de 2026, en Barcelona. (AP Foto/Joan Monfort)

Doblete de Mbappé le da la victoria al Madrid frente al Barça en el clásico

Destacados del día

CUBA PIERDE OTRA PATANA TURCA: la Erol Bey abandona La Habana y deja una sola central flotante

CUBA PIERDE OTRA PATANA TURCA: la Erol Bey abandona La Habana y deja una sola central flotante

El presidente estadounidense Donald Trump con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en el club Mar-a-Lago de Trump, en Palm Beach, Florida, el 29 de diciembre de 2025. (Foto AP/Alex Brandon, Archivo)

Trump dice que frenará ayuda a Israel por $4.000 millones porque el país ahora compra armas

REVELAN IDENTIDADES DE LOS NUEVE MUERTOS EN ACCIDENTE AÉREO DE PALM BEACH: una familia con dos niñas

REVELAN IDENTIDADES DE LOS NUEVE MUERTOS EN ACCIDENTE AÉREO DE PALM BEACH: una familia con dos niñas

Vicecanciller cubano admite ante CBS que el Gobierno tiene mucha responsabilidad en la crisis de Cuba

Vicecanciller cubano admite ante CBS que el Gobierno tiene "mucha responsabilidad" en la crisis de Cuba

QUIÉN ERA NATHALIA GADELHA, la copiloto de 20 años que murió en el accidente del Learjet 60 en Palm Beach

QUIÉN ERA NATHALIA GADELHA, la copiloto de 20 años que murió en el accidente del Learjet 60 en Palm Beach

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter