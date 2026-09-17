Los ataques hutíes elevan el precio del petróleo. Para los yemeníes, el costo es mucho mayor

Personas desplazadas preparan un campamento en la provincia de Taix, Yemen, el 15 de septiembre de 2026. (AP Foto/Marzouq Al Jabri) AP

Ellos están entre más de 125.000 personas que han huido a medida que los rebeldes respaldados por Irán avanzan por la costa del mar Rojo hacia un estrecho marítimo clave. La ofensiva, vinculada a la guerra más amplia con Irán, ha amenazado las exportaciones de petróleo saudí, ha elevado los precios mundiales del combustible y ha sacudido los mercados.

El costo ha sido mucho mayor para los yemeníes atrapados en el fuego cruzado. Muchos han huido de sus hogares con sólo lo que podían cargar. El país más pobre del mundo árabe fue empujado al borde de la hambruna en una fase anterior de la guerra civil, que dejó un saldo estimado de 150.000 muertos.

Un bloqueo encabezado por Arabia Saudí, junto con el gobierno represivo de los hutíes y la detención de personal de la ONU y de trabajadores humanitarios, ha hecho la vida miserable en el territorio —ahora en expansión— bajo control rebelde. El gobierno de Yemen respaldado por Arabia Saudí, débil y fragmentado, ha tenido dificultades para hacerlos retroceder.

Abdel Gelil ahora se refugia con familiares en la ciudad suroccidental de Taiz, mientras otros duermen en las calles o levantan carpas improvisadas con plástico.

Su esposo, Mohamed Thabet, señaló que los últimos combates fueron “extremadamente feroces” y más intensos que una batalla en 2017 que también le obligó a huir. “Hubo bombardeos y metralla cerca de la casa”, relató.

Caminaron 5 kilómetros (3 millas) antes de tomar un vehículo durante unos 60 kilómetros (37 millas) por carreteras de montaña.

Cuando llegaron a Taiz, un médico les dijo que el bebé había descendido más en el útero. Abdel Gelil sufrió un aborto espontáneo en el mismo punto en un embarazo anterior.

“Mi esposa lloró por el impacto y tenía mucho miedo”, comentó Thabet.

Ahora están hacinados en una casa con parientes lejanos. Solo pueden permitirse comer dos veces al día, y les preocupa que Abdel Gelil no esté recibiendo suficientes nutrientes para ella y el bebé.

Thabet también está preocupado por su hermana, que no ha podido costear su medicación para la diabetes desde hace más de un mes. Ella y sus dos hijas, de 8 y 13 años, tienen una afección sanguínea que las hace susceptibles a la anemia, explicó.

Los combates están vinculados a la guerra con Irán, aún sin resolver

La guerra civil se remonta a 2014, cuando los hutíes tomaron gran parte del norte de Yemen, incluida la capital, Saná. Arabia Saudí intervino al año siguiente en apoyo del gobierno de Yemen reconocido internacionalmente. Un alto el fuego en 2022 detuvo en gran medida los combates.

Las hostilidades estallaron de nuevo en julio, cuando los hutíes reanudaron los ataques contra Arabia Saudí en lo que los rebeldes dijeron que era un intento de levantar el bloqueo. Los ataques contra la industria petrolera saudí se produjeron mientras Estados Unidos estaba teniendo cierto éxito en reabrir el estrecho de Ormuz.

Los combates en Yemen han matado a ocho civiles y herido a otros 32, según la oficina humanitaria de la ONU, que afirma que se estima que 125.000 personas han huido de sus hogares. La agencia de la ONU para la infancia, conocida como UNICEF, señala que entre los desplazados hay más de 57.000 niños.

“Esta es una de las oleadas de desplazamiento más rápidas y volátiles que Yemen ha visto en años”, señaló Obia Achieng, representante de UNICEF en Yemen. “Las familias están huyendo con poco o ningún aviso, a menudo de noche, llevando sólo lo que pueden agarrar”.

“La situación es particularmente preocupante porque se suma a una crisis humanitaria ya grave”, añadió Achieng.

Hay recursos limitados para los desplazados

Antes de los últimos combates, la ONU había advertido que alrededor de 5 millones de yemeníes estaban experimentando “niveles de crisis o peores de inseguridad alimentaria aguda”.

Milena Murr, de Prosper Global, un grupo humanitario anteriormente conocido como Mercy Corps, señaló que algunas personas que llegaban a Taiz habían caminado durante más de 16 horas, y llegaron a los campamentos de desplazados exhaustas, deshidratadas y con algunos niños que parecían desnutridos.

Iman Abdullahi, responsable en el país de CARE, otro grupo de ayuda, indicó que existe una necesidad urgente de alimentos, atención sanitaria materna y neonatal, suministros de higiene, letrinas privadas y apoyo de salud mental.

“Una mujer tuvo que lavar su única ropa y permanecer dentro de su tienda hasta que se secara porque no tenía nada más que ponerse. Otra se vio obligada a huir apenas dos semanas después de dar a luz”, dijo.

Nashwan Ahmed Said estaba cosiendo una tienda con sacos plásticos de trigo. Contó que esta es la tercera vez que ha sido desplazado desde el inicio de la guerra.

“¡Estamos en un estado terrible! No tenemos casa, no tenemos baño, no tenemos comida y no tenemos nada para beber”, expresó.

Arwa Ahmed, desplazada junto con sus cinco hijos, contó que ella y su familia no comieron nada más que arroz durante días.

“Necesitamos de todo. Necesitamos tiendas, necesitamos comida y todos los artículos esenciales, porque fuimos desplazados y no nos llevamos nada”, afirmó.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP