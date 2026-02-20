Los artistas que no te debes perder en el EDC México

ARCHIVO - Alok se presenta durante el primer fin de semana del Festival de Música y Artes del Valle de Coachella en el Empire Polo Club el sábado 12 de abril de 2025, en Indio, California. (Foto Amy Harris/Invision/AP) AP

A continuación, artistas que no te debes perder este fin de semana, incluyendo una ola de Monterrey, México.

El trío originario de Monterrey, México, debutará en el EDC tras su presentación ante miles de amantes de la música electrónica en la fiesta de año nuevo en la avenida Reforma en la capital mexicana, que reunió a más de 250.000 asistentes. Los representantes del movimiento tribal guarachero, galardonados con el Latin Grammy a mejor nuevo artista en 2012, parecen estar de vuelta con fuerza y dispuestos a mezclar música norteña con beats.

El trío británico-finlandés lanzó este año la versión extendida de su álbum de 2025 “Bigger Than All Of Us” y se encuentra de gira con esta producción. En 2024 celebraron en México el episodio 600 de su programa de radio Group Therapy con dos sets históricos y están listos para volver al EDC, un festival en el que no se habían presentado desde 2023.

La DJ y productora mexicana Mara Santiago es originaria de Veracruz. Inició su carrera con el colectivo Mescalina Social Club en el 2020. Su estilo mezcla house, nu disco y funk. Se presentará en un B2B con la DJ y productora Alatriste, originaria de la Ciudad de México. El estilo de Alatriste combina house, dark disco y sonoridades místicas y enérgicas.

El DJ y productor originario de Brasil se encuentra actualmente en el tercer puesto del ranking de DJ Mag. Ha sido nominado a dos Latin Grammy, incluyendo uno a la mejor interpretación de música electrónica latina por “Pedju Kunumigwe”, de su álbum “The Future is Ancestral”. Es el artista brasileño con el mayor número de reproducciones en streaming en la actualidad. Se ha presentado en festivales como Rock In Rio, Lollapalooza, Tomorrowland y Coachella. A través de Alok Institute, apoya los derechos de las comunidades indígenas de Brasil y protege el medio ambiente.

Matteo Milleri nació en Nueva York, creció en Italia y trabaja desde Los Angeles e Ibiza. Su proyecto ANYMA tiene un estilo que es descrito como techno melódico y se caracteriza por la sinergia de su música con sus audiovisuales. Tuvo la primera residencia de música electrónica en Sphere de Las Vegas con la ópera cibernética “The End Of Genesys” y un espectáculo de dos partes en las Pirámides de Giza. Está confirmado como uno de los artistas principales de Coachella 2026. Actualmente, está en el 10mo puesto del ranking de DJ Mag.

Le Twins

Las mellizas Karla y Karen de la Garza, originarias de Monterrey, México, son conocidas artísticamente como Le Twins. Su estilo mezcla house, techno, bass house y música latina. Se han presentado en Tomorrowland, Ushuaïa Ibiza y un set de DJ Mag en Teotihuacán, México, a bordo de un globo aerostático. Sus más recientes sencillos son “Fuego” y “Booty Booty”.

Armand Van Helden

El DJ y productor estadounidense famoso por temas como “U Don’t Know Me”, “Bonkers”, “Barbra Streisand” y “Funk Phenomena” promete ponerte a bailar. Su más reciente sencillo es “You” con Mark Knight y D. Ramirez.

CamelPhat

El dúo británico se especializa en dance y house. Debutaron en 2010 y desde entonces han lanzado temas populares como “The Act”, “Paradigm” y “Constellations”. Se han presentado en Miami Music Conference y EDC Halloween. En diciembre de 2025 lanzaron una versión deluxe de su álbum de 2020 “Dark Matter”.

Charlotte de Witte

La DJ y productora de Gante, Bélgica, se encuentra actualmente en el 9no puesto del ranking de DJ Mag gracias a sus poderosos sets de techno. En la pasada edición de Tomorrowland se convirtió en la primera artista en abrir y cerrar el escenario principal el mismo día. Lanzará en abril la versión extendida de su álbum debut “Charlotte de Witte”.

DJibouti

Este DJ en ascenso comenzó su carrera en la escena alternativa de Nueva York. Su estilo mezcla house con funk y mucho ritmo. Su énfasis está en la melodía y el ritmo.

Enrico Sangiuliano

Originario de Reggio Emilia, Italia. Comenzó a asistir a raves clandestinos en el norte de su país donde encontró la inspiración para sus primeras producciones y pronto terminó tocando en ellos. Su remix de “Can You Hear Me”, su EP “Moon Rocks” y “Blooming Era” son algunas de sus producciones más distintivas.

Hardwell

Originario de Países Bajos, su estilo es el big room techno. Lanzó el año pasado su programa de radio mensual Hardwell Presents Euphoria, en One World Radio de Tomorrowland. Vuelve al EDC México tras 9 años de ausencia.

Mau P y The Martinez Brothers

El DJ y productor holandés Mau P, representante del techno y el house, se presentará en un B2B con el dúo The Martinez Brothers del Bronx en Nueva York, especializado en house, en una conjunción que promete un máximo de energía.

Nana Nina

La artista, productora y compositora es originaria de Nuevo León, México. Mezcla hyperpop y chugg, con impulsos enérgicos y un poco de toque kawaii (tierno). En su espectáculo busca que los elementos visuales sean una extensión de sus canciones.

FUENTE: AP