Los abucheos empiezan en el Man United tras otro turbulento inicio de temporada

El técnico del Manchester United Michael Carrick (derecha) tras el partido contr Brighton en la Copa de la Liga inglesa, el miércoles 16 de septiembre de 2026, en Manchester. (AP Foto/Dave Thompson) AP

Para Michael Carrick, sin embargo, es una experiencia nueva tras un inicio vertiginoso en el Manchester United, algo que renovó el optimismo en el club gracias a varias victorias de impacto y un regreso a la Liga de Campeones.

Tan impresionante fue la etapa de Carrick como entrenador interino en lugar del despedido Ruben Amorim la temporada pasada, que fue recompensado con un contrato a largo plazo y la oportunidad de devolver los buenos tiempos a un club que lleva más de una década en declive.

Ahora mismo, el pesimismo ha vuelto al United tras un mediocre inicio de campaña, en el que ha perdido tres de sus primeros seis partidos y quedó eliminado de la Copa de la Liga inglesa.

A eso se suma la noticia de que su promesa más ilusionante de la cantera ha pedido marcharse, mientras los aficionados han lanzado nuevas protestas contra los propietarios.

Luego estuvo el error de los oficiales del VAR que le costó al United el partido contra su acérrrimo rival Manchester City la semana pasada.

La presión aprieta a Carrick de cara al duelo de la Liga Premier el domingo contra Fulham, que aún no ha ganado, al llegar el primer parón internacional de la temporada.

“Cuando ganamos, la gente dice que estoy haciendo un buen trabajo. Si no ganamos o no conseguimos resultados, entonces gran parte recae sobre mí. Lo acepto. No me escondo de nada de eso”, manifestó Carrick.

Como jugador, Carrick casi no conoció otra cosa que el éxito como parte del último gran equipo dirigido por Alex Ferguson, al ganar la Liga de Campeones en 2008 y un pleno de títulos nacionales.

Los aficionados lo adoraban, pero eso solo llegará hasta cierto punto si no logra enderezar el rendimiento.

Carrick es el séptimo entrenador permanente desde la retirada de Ferguson en 2013 y sigue los pasos de nombres de primer nivel como Louis van Gaal y Jose Mourinho, que no lograron devolver al United a la cima del fútbol inglés.

El United no gana el título de la Premier desde la última temporada de Ferguson y el equipo de Carrick ya está a ocho puntos de los líderes Arsenal y City de cara a la próxima jornada.

No hay indicios de que su puesto esté en peligro, pero Carrick es plenamente consciente de las expectativas en un club desesperado por volver a lo más alto.

“Se siente mal en este momento porque no hemos tenido una gran semana, o dos o tres semanas, pero eso no significa que no puedas ganar otro partido de fútbol rápidamente”, comentó. “Los jugadores ya han demostrado antes de lo que son capaces, y nosotros como grupo también. No cuenta demasiado; siempre se trata de lo que viene después. Ese es el desafío definitivo.

“Sin duda tenemos que afrontar este momento de buena manera”.

Enfrentamientos clave

El Tottenham-Aston Villa es un partido de alta presión entre equipos sin victorias al inicio de la temporada. Los Spurs gastaron 400 millones de dólares en nuevos jugadores, pero aún no han marcado ni un gol en la Premier y quedaron eliminados de la Copa de la Liga a mitad de semana.

El Villa todavía está asimilando la pérdida de la mayoría de sus figuras y apenas ha conseguido un empate en cuatro partidos.

El campeón defensor Arsenal visita a Brighton y el Man City recibe a Sunderland.

Todas las miradas estarán puestas en el VAR este fin de semana. Después de que el sonado error de la semana pasada hiciera que a Erling Haaland se le concediera incorrectamente el gol de la victoria contra el United, el responsable del VAR Matt Donohue y el asistente Blake Antrobus han sido apartados para esta tanda de partidos.

Pro Ref, el organismo rector de los árbitros del fútbol inglés, querrá evitar cualquier otro contratiempo antes del parón internacional.

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FUENTE: AP