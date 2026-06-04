Los 5 adolescentes que podrían destacar en el Mundial

El volante mexicano Gilberto Mora durante una sesión de entrenamiento rumbo al Mundial con la selección mexicana en la Ciudad de México, el viernes 8 de mayo de 2026. (AP Foto/Fernando Llano) AP

Con 17 años, Pelé fue el faro para que Brasil estampase su primera estrella al consagrarse en el Mundial de Suecia 1958 y acabó erigiéndose como uno de los más grandes jugadores en la historia del fútbol. Kylian Mbappé tenía 19 cuando consolidó sus credenciales de astro al liderar a Francia al título del Mundial de Rusia 2018. Dos décadas antes, el inglés Michael Owen vivió su momento de consagración con 18 años en el Mundial de Francia 1998.

La cita de 2026 contará con 22 adolescentes, según las listas oficiales de las 48 selecciones publicadas por la FIFA.

Algunos de ellos ya se han consolidado en clubes europeos de primer nivel, incluidos Lamine Yamal, de 18 años, y Pau Cubarsí, de 19, los españoles que desde hace tiempo vienen destacando con el Barcelona. Lennart Karl, el alemán de 18 años, acaba de tener su temporada de despegue con el Bayern Múnich.

Otros jugadores ya consolidados son mayores de 19, pero están listos para disputar su primera Copa del Mundo, incluidos Warren Zaïre-Emery, de 20 años, y Désiré Doué, de 21, los internacionales franceses que han sido habituales en el Paris Saint-Germain, que acaba de conquistar su segunda Liga de Campeones consecutiva.

Otros futbolistas de 21 años que llevan un tiempo en el radar pero que posiblemente debutarán en el torneo incluyen al inglés Nico O’Reilly, del Manchester City, y al turco Arda Güler, del Real Madrid. Nico Paz, otro jugador de 21 años, entró en la convocatoria de Argentina para el Mundial después de brillar con el Como de la liga italiana, ayudando al club a una inédita clasificación a la Champions.

A continuación, un vistazo a cinco adolescentes en ascenso que podrían tener actuaciones revelación durante el gran escaparate del fútbol:

Gilberto Mora

Mora, una de las promesas más ilusionantes de México en años, podría convertirse en el jugador mexicano más joven en disputar un Mundial. Lo haría con 17 años. Es el futbolista más joven entre las listas de las 48 selecciones que disputan el torneo este año.

El mediocampista ha causado sensación en la Liga MX con Tijuana. Fue titular con el Tri que atrapó el título de la Copa Oro de la CONCACAF en 2025.

En agosto de 2024, fue el más joven en ser titular y marcar en la primera división mexicana, con 15 años. En enero de 2025, fue el más joven en debutar con México, con 16.

Según reportes, entre los principales clubes que han estado siguiendo al adolescente figuran el Real Madrid, el Barcelona y algunos equipos de la Liga Premier.

Yan Diomande

El extremo de 19 años será una de las figuras de Costa de Marfil en el Mundial después de impresionar con el Leipzig en la liga alemana.

Se mudó a Estados Unidos a temprana edad y destacó jugando fútbol escolar en Florida. Diomande hizo pruebas con Colorado y Charlotte, equipos de la MLS, pero terminó marchándose al club español Leganés en 2024.

No pasó mucho tiempo antes de que Leipzig fichara a la prometedora figura el año pasado. También debutó con la selección nacional el año pasado y participó en la Copa Africana de Naciones.

Endrick

El delantero de 19 años tendrá la oportunidad de brillar con Brasil después de cerrar bien la temporada con el Lyon de la liga francesa.

Endrick destacó con el club brasileño Palmeiras antes de pasar al Real Madrid como la siguiente gran promesa procedente de Brasil. Tuvo un inicio complicado con el gigante español y fue cedido a Lyon, donde rindió a gran nivel esta última temporada.

Eso bastó para que Carlo Ancelotti, el italiano que dirige a Brasil, lo incluyera en la lista para el Mundial, donde competirá con figuras como Neymar, Vinícius Júnior, Raphinha y otro adolescente en ascenso: Rayan, de 19 años, quien impresionó con el Bournemouth en su primera temporada en la Premier.

Ibrahim Mbaye

Mbaye, de 18 años, se convirtió a principios de este año en el goleador senegalés más joven en la Copa Africana de Naciones, ayudando a Senegal alcanzar la final. En ese momento tenía 17.

El atacante formó parte de la academia del PSG y debutó en la liga francesa con 16 años en 2024.

Debutó en la Liga de Campeones el año pasado y fue sumando progresivamente más minutos con el PSG esta temporada, incluida la máxima competición europea de clubes que ganó el club francés.

Kendry Páez

El mediocampista ofensivo de 19 años ha sido habitual con Ecuador.

Chelsea cerró un acuerdo en 2023 para fichar a Páez desde el club ecuatoriano Independiente del Valle cuando cumpliera 18 años en 2025. Chelsea lo cedió el año pasado al club francés Estrasburgo y actualmente juega a préstamo con el gigante argentino River Plate.

Un buen Mundial probablemente lleve a Páez, reconocido por su regate y cambios de ritmo, de regreso a Europa.

___

Cobertura de AP del Mundial: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa

FUENTE: AP