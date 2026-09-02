Los 49ers se alistan para el viaje más largo como visitantes en la historia de la NFL a Australia

Kyle Shanahan, centro, entrenador en jefe de los 49ers de San Francisco, observa la práctica conjunta con los Chargers de Los Ángeles, el martes 18 de agosto de 2026, en El Segundo, California. (AP Foto/Ryan Sun) AP

Les dieron consejos sobre cómo comer e hidratarse, qué hacer después de llegar y cuáles son las mejores opciones sobre cuándo dormir durante el vuelo de aproximadamente 12.800 kilómetros (8.000 millas) que durará unas 16 horas y cruzará la línea internacional de cambio de fecha, por lo que saliendo el miércoles, aterrizarán el viernes.

“No sé si se puede tener una sobredosis de melatonina, pero voy a intentarlo. Toma cinco melatoninas, duérmete en el avión. En cuanto me despierte, me tomo otras cinco. Y sigo así”, comentó White.

Mientras algunos miembros de la organización de los 49ers, incluido el entrenador Kyle Shanahan, han estado lamentando el viaje de apertura de temporada, White lo está disfrutando después de haber jugado ya partidos en Alemania y Londres al inicio de su carrera.

Planea ver TikTok antes de llegar para sacar ideas de qué hacer y luego usar el transporte público y explorar después de las reuniones del equipo el primer día, para ayudar a asegurarse de mantenerse despierto todo el día y adaptarse a un horario normal de sueño lo más rápido posible.

“Soy de los que buscan experiencias. Si estoy despierto, caminando, simplemente voy a ir a hacer cosas, voy a estar despierto. Solo hay que explorar. Tendremos reuniones y todo eso, pero una vez que haga eso, me voy a explorar Melbourne y a recorrer la ciudad”, expresó White.

Tanto los 49ers como los Rams estudiaron el proceso a fondo en la pretemporada, incluso enviando personal por adelantado a Australia para que informara cuánto tiempo tomaba adaptarse al cambio de horario. Pero llegaron a respuestas muy distintas de cara al partido del 11 de septiembre.

Los Niners saldrán el miércoles por la noche desde California, llegarán a Melbourne el viernes por la mañana y luego se tomarán tiempo para adaptarse a la nueva zona horaria. Harán una práctica ligera el sábado, descansarán el domingo y después tendrán una secuencia normal de tres prácticas de lunes a miércoles antes de disputar el debut el viernes por la mañana.

Saldrán justo después del partido y se espera que aterricen de regreso en el Área de la Bahía el viernes por la tarde. Luego podrán descansar el fin de semana antes de prepararse para el juego de la Semana 2 contra Miami el 20 de septiembre.

“Es un gran ajuste para el cuerpo. Así que la recomendación para todos ha sido que nos digan cuándo ir, y ha tenido mucho sentido. También sé cómo se sienten nuestros jugadores. Yo estaba un poco indeciso. La ciencia no lo estaba, y lo que me informaron y nuestros jugadores tampoco lo estaban en absoluto. Así que eso me ayudó a dejar de estar indeciso”, indicó Shanahan.

Los Rams consultaron con sus propios científicos y llegaron al enfoque opuesto. Harán la mayor parte de sus prácticas en casa y se espera que lleguen a Australia unas 24 horas antes del partido, con la esperanza de que la estancia corta no provoque desfase de horario.

La mejor opción quizá no se conozca hasta después del partido.

El enfoque de los Niners ha convertido los últimos días en un torbellino. Los jugadores tuvieron libre el fin de semana después de disputar el último partido de exhibición el jueves por la noche en Las Vegas y reanudaron las prácticas el lunes —el día después de que el roster se redujera a 53 jugadores.

La directiva tuvo que hacer esos recortes, armar un equipo de prácticas y determinar qué jugadores estarían saludables para la Semana 1, para asegurarse de tener el roster correcto antes de partir.

“Hay mucho detrás de escena. Nuestro personal de logística, nuestra gente que trabaja en la cafetería, se ha esforzado enormemente, y también nuestro equipo de salud y rendimiento, para asegurarnos de que les estamos dando a nuestros jugadores la mejor oportunidad de sentirse bien cuando jueguen allá en Australia. Desde conseguir visas, que es mucho más complicado de lo que jamás supe, y han sido extraordinarios. ... Mis respetos para esos muchachos por sacar adelante una tarea monumental, y todavía no ha terminado”, explicó el gerente general de los 49ers, John Lynch.

Lynch dijo que tuvo que asegurarse de que todos los jugadores del equipo de prácticas que quería contratar tuvieran pasaporte, y que uno necesitó que sus padres se lo enviaran por mensajería urgente. Fue una carrera aún más frenética para el liniero ofensivo Jarrett Patterson, adquirido en un canje con Houston el domingo.

Patterson relató: “Me dijeron: ‘Oye, ¿tienes pasaporte? Nos vamos a Australia en tres días’. Y yo: ‘¡Guau!’. Obviamente es un cambio rapidísimo: llegué aquí un par de horas después de enterarme y ahora ya preparándome para Australia”.

Pero, en general, los jugadores están recibiendo con agrado el reto y la oportunidad. El esquinero Deommodore Lenoir dijo que viajaría 30 horas si fuera necesario para jugar un partido de la NFL, y el novato De'Zhaun Stribling tiene un elemento imprescindible en su lista antes de debutar.

“Como que quiero ver un canguro, solo porque sí. Para ver qué tan grandes son”, dijo Stribling.

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FUENTE: AP