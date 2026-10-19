Los 49ers resisten el empuje final de Washington y ganan 23-17 para su sexta victoria seguida

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El quarterback de los 49ers de San Francisco Brock Purdy lanza ante los Commanders de Washington en el encuentro del lunes 19 de octubre del 2026. (AP Foto/Jed Jacobsohn) AP

Los Niners dieron continuidad a una emotiva victoria la semana pasada ante Seattle al construir una ventaja de 20 puntos y contener a los Commanders (1-4-1) con dos detenciones defensivas tardías.

Jayden Daniels lanzó dos pases de touchdown en la segunda mitad para recortar un déficit de 20 unidades a 23-17, pero Malik Mustapha desvió un pase en cuarta oportunidad dirigido a Treylon Burks cerca de la línea de gol cuando quedaban 1:54, para preservar la ventaja.

Washington recuperó el balón en su yarda 46 con 52 segundos restantes y avanzó hasta la 28 antes de que a Daniels le marcaran castigo por grounding intencional, lo que dejó a los Commanders con una última jugada desde la 40. Daniels fue capturado por Keion White y Ogbo Okoronkwo antes de que pudiera lanzar un pase desesperado.

Este es el mejor inicio de campaña de los Niners desde que ganaron sus primeros ocho partidos en 2019, camino a una aparición en el Super Bowl.

Los dos entrenadores son viejos conocidos, Kyle Shanahan, de San Francisco, trabajó durante dos años en Atlanta como coordinador ofensivo para Dan Quinn, entrenador de Washington. Ese periodo incluyó un viaje al Super Bowl en la temporada 2016, cuando los Falcons dejaron escapar una ventaja de 28-3 contra Nueva Inglaterra.

Esta es la segunda vez que se enfrentan como entrenadores en jefe desde entonces. Quinn ganó con Atlanta en 2019, mientras Shanahan ganó tres enfrentamientos cuando Quinn era el coordinador defensivo en Dallas.

___ Vea aquí la cobertura completa de la NFL de AP FUENTE: AP