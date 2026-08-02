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Lorena Wiebes consigue con un sprint su 2ª victoria seguida en el Tour de Francia femenino

GINEBRA (AP) — Lorena Wiebes volvió a imponerse al esprint en la segunda etapa del Tour de Francia femenino el domingo.

Lorena Wiebes (de los Países Bajos, del equipo SD Worx-Protime) celebra al cruzar la línea de meta para ganar la segunda etapa, de 149 km entre Aigle y Ginebra, durante el Tour de Francia Femenino (Tour de France Femmes), en Ginebra, Suiza, el domingo 2 de agosto de 2026. (Jean-Christophe Bott/Keystone vía AP)
Lorena Wiebes (de los Países Bajos, del equipo SD Worx-Protime) celebra al cruzar la línea de meta para ganar la segunda etapa, de 149 km entre Aigle y Ginebra, durante el Tour de Francia Femenino (Tour de France Femmes), en Ginebra, Suiza, el domingo 2 de agosto de 2026. (Jean-Christophe Bott/Keystone vía AP) AP

La ciclista neerlandesa ganó la etapa llana de 147,9 kilómetros (91,9 millas) entre Aigle y Ginebra, la segunda en territorio suizo, en 3 horas, 42 minutos y 8 segundos.

Wiebes se adelantó a unos 250 metros de la meta y consiguió su séptima victoria de etapa en la carrera.

Wiebes también ganó la etapa inaugural el sábado con el mismo dominio.

“Es especial ganar con el maillot amarillo, pero también porque, otra vez, mi equipo SD Worx-Protime trabajó muy duro para esto. Las chicas fueron a tope en la persecución en el final para alcanzar a Riejanne Markus. Eso lo hace aún más bonito para rematarlo”, dijo Wiebes.

Markus se mantuvo en una escapada en solitario durante casi 40 kilómetros (25 millas) y fue alcanzada a unos 500 metros (yardas) de la llegada.

La corredora de Lidl-Trek Elisa Balsamo terminó segunda y Marianne Vos, del Team Visma-Lease a Bike, fue tercera.

Wiebes aventaja a Kim Le Court Pienaar por 14 segundos en la general, con la campeona del Tour 2023, Demi Vollering, a otros dos segundos, en el tercer puesto.

La etapa montañosa de 156,5 kilómetros (97,2 millas) comienza en Ginebra el lunes, antes de que las corredoras crucen la frontera hacia Francia para finalizar en Poligny.

Esta edición de la carrera, la quinta del Tour de Francia femenino, recorre 1.175 kilómetros (730 millas) a lo largo de nueve días.

Tadej Pogacar ganó su quinto título del Tour de Francia masculino el fin de semana pasado.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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