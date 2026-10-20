Londres amplía apoyo militar a Riad contra hutíes e incluye patrullas aéreas "defensivas"

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El secretario de Defensa de Reino Unido, Wes Streeting, durante un discurso en la Space Power Conference 2026 en Londres, el 23 de septiembre de 2026. (Jack Taylor/Pool Foto via AP) AP

El secretario de Defensa, Wes Streeting, señaló que los cazas Typhoon de las fuerzas aéreas “realizarán operaciones defensivas de contraintercepción aérea sobre Arabia Saudí, ayudando a proteger ciudades saudíes, a la población civil e infraestructura nacional crítica frente a ataques hutíes”.

Streeting señaló que la aviación británica no atacará objetivos hutíes.

Londres enviará también un transporte militar y un número no especificado de asesores militares a Arabia Saudí, indicó Streeting.

El anuncio se produce después de la decisión de Reino Unido el mes pasado de ofrecer reabastecimiento en vuelo a aviones saudíes que participan en la campaña contra los rebeldes respaldados por Irán. Esa misión se prorrogará otros 90 días, precisó Streeting.

El conflicto entre los hutíes y el gobierno de Yemen respaldado por la comunidad internacional y Arabia Saudí se ha reavivado, y los rebeldes han lanzado ataques con misiles y drones contra Arabia Saudí.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP