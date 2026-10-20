americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Londres amplía apoyo militar a Riad contra hutíes e incluye patrullas aéreas "defensivas"

LONDRES (AP) — Reino Unido anunció el martes la ampliación del apoyo militar que brinda a Arabia Saudí contra los hutíes para incluir patrullas aéreas “defensivas” de la Real Fuerza Aérea.

El secretario de Defensa de Reino Unido, Wes Streeting, durante un discurso en la Space Power Conference 2026 en Londres, el 23 de septiembre de 2026. (Jack Taylor/Pool Foto via AP)
El secretario de Defensa de Reino Unido, Wes Streeting, durante un discurso en la Space Power Conference 2026 en Londres, el 23 de septiembre de 2026. (Jack Taylor/Pool Foto via AP) AP

El secretario de Defensa, Wes Streeting, señaló que los cazas Typhoon de las fuerzas aéreas “realizarán operaciones defensivas de contraintercepción aérea sobre Arabia Saudí, ayudando a proteger ciudades saudíes, a la población civil e infraestructura nacional crítica frente a ataques hutíes”.

Streeting señaló que la aviación británica no atacará objetivos hutíes.

Londres enviará también un transporte militar y un número no especificado de asesores militares a Arabia Saudí, indicó Streeting.

El anuncio se produce después de la decisión de Reino Unido el mes pasado de ofrecer reabastecimiento en vuelo a aviones saudíes que participan en la campaña contra los rebeldes respaldados por Irán. Esa misión se prorrogará otros 90 días, precisó Streeting.

El conflicto entre los hutíes y el gobierno de Yemen respaldado por la comunidad internacional y Arabia Saudí se ha reavivado, y los rebeldes han lanzado ataques con misiles y drones contra Arabia Saudí.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Destacados del día

TENSIÓN EN LA ONU: diplomáticos cubanos gritan contra opositores y chocan con EEUU en acto sobre derechos humanos

TENSIÓN EN LA ONU: diplomáticos cubanos gritan contra opositores y chocan con EEUU en acto sobre derechos humanos

¡DÍAZ-CANEL SALE EN DEFENSA DE RAÚL CASTRO! Estalla contra Florida tras la orden de arresto

¡DÍAZ-CANEL SALE EN DEFENSA DE RAÚL CASTRO! Estalla contra Florida tras la orden de arresto

Juez de Miami ordena el ARRESTO de dictador Raúl Castro por derribo de avionetas de Hermanos al Rescate en 1996

Juez de Miami ordena el ARRESTO de dictador Raúl Castro por derribo de avionetas de Hermanos al Rescate en 1996

El presidente Donald Trump llega al lugar de una concentración en Dalton, Georgia, el 16 de octubre del 2026. (AP foto/Mark Schiefelbein)

Trump viaja a Kansas, donde agricultores están presionados por la inflación en período de cosecha

COLAPSO EN PINAR DEL RÍO: más de 90 horas sin luz y una grave crisis de agua potable por siete averías

COLAPSO EN PINAR DEL RÍO: más de 90 horas sin luz y una grave crisis de agua potable por siete averías

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter