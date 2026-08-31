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Localizan casi dos toneladas de marihuana ocultas entre dulces de coco en el sur de México

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Las autoridades mexicanas anunciaron el lunes el decomiso de casi dos toneladas de marihuana que estaban ocultas entre paquetes con presuntos dulces de coco que eran transportados en un camión en el estado sureño de Tabasco.

La droga fue localizada durante un operativo de vigilancia de las fuerzas federales en la carretera Coatzacoalcos–Villahermosa, a la altura de la localidad sureña de Huimanguillo, indicó el Gabinete de Seguridad federal en un comunicado.

Al inspeccionar el camión de carga los agentes federales encontraron varios supuestos paquetes de dulces de coco y en una revisión minuciosa se hallaron 1.822 kilos de marihuana y 81 kilos de metanfetamina, detallaron las autoridades.

En la operación fue detenido el conductor de la unidad.

Los grupos criminales suelen utilizar diversos e ingeniosos empaques para trasladar la droga y evadir los controles de las autoridades. Desde barras de chocolate, juguetes, frutas, refrescos, hasta botellas de agua son empleadas para ocultar las drogas.

Decomisan más de 200 armas

Las autoridades federales decomisaron la víspera 195 armas largas y 15 cortas y cargadores que eran trasladados en los remolques de dos camionetas por una carretera del estado norteño de Nuevo León.

El armamento provenía de Texas y tenía como destino el estado sureño de Oaxaca, informó el lunes el Gabinete de Seguridad federal.

En la operación fueron detenidas tres personas, que según medios locales dos de ellas eran estadounidenses y uno mexicano.

El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, dijo el lunes en su cuenta de X que con esta operación México suma más de 30.000 armas de fuego aseguradas durante los casi dos años de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien durante su mandato ha elevado las presiones a Washington para que combata el tráfico de armas hacia el territorio mexicano.

El analista de seguridad David Saucedo afirmó que aunque el arsenal decomisado en Nuevo León representa un golpe para los traficantes de armas, resulta muy poco frente a las miles de armas que ingresan por las fronteras del norte y sur de México y que terminan en manos de las organizaciones criminales.

Las autoridades locales estiman que entre 200.000 y 500.000 armas entran ilegalmente a México a través de la frontera norte. Según un informe de 2024 de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos el 70,5% de las armas incautadas en México provenían del mercado estadounidense.

Desde 2021, el gobierno mexicano inició una batalla legal en Estados Unidos para demandar a varios distribuidores estadounidenses a los que responsabiliza del flujo de armas ilegales y de incurrir en prácticas comerciales negligentes que han facilitado el acceso de sus productos a grupos criminales. México ha exigido una compensación de al menos 10.000 millones de dólares.

Un juez estadounidense ya desechó una de las dos demandas que presentó México, pero aún está pendiente de decisión un segundo proceso. En junio de 2025, la Suprema Corte de Estados Unidos emitió un fallo unánime que bloqueó la demanda del gobierno mexicano contra los fabricantes de armas estadunidenses.

FUENTE: AP

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