Liverpool remonta para empatar con Forest en la Premier. Iraola sigue esperando su primera victoria

El jugador del Liverpool, Alexander Isak (derecha), celebra con el jugador del Liverpool, Víctor Muñoz, tras anotar el primer gol de su equipo durante el partido de fútbol de la Liga Premier inglesa entre el Liverpool y el Nottingham Forest en Liverpool, Inglaterra, el sábado 29 de agosto de 2026. (Foto AP/Jon Super) AP

Liverpool también empató 2-2 en el primer partido de liga de Iraola al mando, en Newcastle el fin de semana pasado.

El fichaje veraniego Víctor Muñoz terminó por darle un punto a Liverpool, al estrellar un disparo en el travesaño y que entró en el minuto 82 tras un pase filtrado de Florian Wirtz.

Fue el primero de cuatro partidos de la Liga Premier el sábado, con Bournemouth recibiendo a Everton, Hull visitando al también ascendido Coventry y Tottenham en casa ante Newcastle.

El partido de Liverpool contó con la presencia de Amit Bhatia, líder de un grupo de inversores —en el que también figuran el fundador de Amazon, Jeff Bezos, y el cofundador de Facebook, Eduardo Saverin— que ha alcanzado un acuerdo para comprar una participación minoritaria del club por una cifra estimada, según reportes, de 2.200 millones de dólares.

Bhatia posó para fotos con el propietario de Liverpool, John Henry, en el campo antes del partido contra Forest, que además estuvo precedido por la noticia de que los Reds han acordado un acuerdo de 166 millones de dólares para comprar a Bradley Barcola al Paris Saint-Germain.

Como Barcola juega principalmente como extremo izquierdo, eso probablemente significará menos minutos para Muñoz, pero el español presentó sus credenciales para ser tenido en cuenta con un brillante remate para su primer gol desde que llegó procedente de Osasuna por 40 millones de euros (46 millones de dólares).

Sin embargo, Liverpool se está viendo perjudicado por algunas malas acciones defensivas, con Jeremy Jacquet —otro fichaje del verano— sorprendido por un saque de banda rápido de Forest en la jugada previa a que el arquero Alisson Becker cometiera falta sobre Neco Williams para conceder el penal del minuto 70 que convirtió Gibbs-White.

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FUENTE: AP