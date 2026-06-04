Liverpool contrata a Andoni Iraola para volver al estilo Klopp tras salida de Slot

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El director técnico del Manchester City, Pep Guardiola (izquierda), saluda al director técnico del Bournemouth, Andoni Iraola, antes del partido de fútbol de la Premier League inglesa entre el AFC Bournemouth y el Manchester City en Bournemouth, Inglaterra, el martes 19 de mayo de 2026. (Foto AP/Ian Walton) AP

Iraola, de 43 años, quien dejó Bournemouth al final de la temporada tras tres campañas al mando, ha firmado un acuerdo con Liverpool, informó el club el jueves.

“Podemos confirmar que Andoni Iraola ha acordado un contrato para convertirse en el nuevo entrenador principal del club de cara a la temporada 2026-27”, señaló el Liverpool en un mensaje en redes sociales.

El enfoque de juego de Iraola, intenso y de presión alta, se asemeja a la ideología que le dio al equipo tanto éxito bajo el exfavorito de Anfield, Jurgen Klopp.

Pero el nombramiento representa una apuesta de Liverpool, ya que Iraola nunca ha dirigido a un club de primer nivel ni ha ganado un gran trofeo como entrenador.

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FUENTE: AP