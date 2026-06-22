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Lionel Messi bate récord goleador ante Austria y otros momentos del Mundial

Lionel Messi y Argentina vencieron el lunes 2-0 a Austria en Arlington, Texas, un partido en el que Messi firmó un doblete para convertirse en el máximo anotador en la historia de la Copa del Mundo. Llegó a las 18 conquistas en su sexto Mundial. El día 12 de la copa también verá a Francia jugar ante Irak en Filadelfia, a Noruega frente a Senegal en East Rutherford, Nueva Jersey, y a Jordania contra Argelia en Santa Clara, California.

Lionel Messi se retira del campo de juego tras la victoria de Argentina por 2-0 ante Austria en el Grupo J del Mundial, el lunes 22 de junio de 2026, en Arlington, Texas. (AP Foto/Tony Gutiérrez)
Lionel Messi se retira del campo de juego tras la victoria de Argentina por 2-0 ante Austria en el Grupo J del Mundial, el lunes 22 de junio de 2026, en Arlington, Texas. (AP Foto/Tony Gutiérrez) AP

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