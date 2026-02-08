americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Lindsey Vonn sufre una caída en descenso olímpico cuando competía con ligamento roto a los 41 años

CORTINA D'AMPEZZO, Italia (AP) — Lindsey Vonn, que competía con una grave lesión en la rodilla izquierda, se estrelló al inicio del descenso olímpico el domingo y permaneció en el suelo mientras la estadounidense de 41 años recibía atención médica.

La esquiadora estadounidense Lindsey Vonn se concentr antes de un entrenamiento oficial de descenso de esquí alpino para los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026 en Cortina dAmpezzo, Italia, el viernes 6 de febrero de 2026. (AP Foto/Marco Trovati)
La esquiadora estadounidense Lindsey Vonn se concentr antes de un entrenamiento oficial de descenso de esquí alpino para los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026 en Cortina d'Ampezzo, Italia, el viernes 6 de febrero de 2026. (AP Foto/Marco Trovati) AP

Vonn perdió el control en la travesía inicial tras cortar la línea demasiado ajustada e hizo un fuerte viraje. La carrera se detuvo mientras recibía tratamiento.

Todas las miradas estaban puestas en Vonn, la historia inspiradora de estos Juegos Olímpicos. Regresó a las competencias de esquí de élite la temporada pasada después de casi seis años fuera del circuito, con una prótesis parcial de titanio en su rodilla derecha. Se sentía tan bien tras su cirugía en abril de 2024 que decidió intentar otra aparición en los Juegos Olímpicos.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El zar fronterizo estadounidense Tom Homan en conferencia de prensa en Minneapolis el 29 de enero del 2026. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Zar fronterizo de Trump anuncia que 700 agentes de inmigración dejarán Minnesota de inmediato

El expresidente Bill Clinton y la ex secretaria de Estado Hillary Clinton durante un evento de la vicepresidenta Kamala Harris, el 1 de agosto de 2024, en Houston. (AP Foto/LM Otero, Archivo)

Los Clinton aceptan testificar en investigación sobre Epstein en la Cámara de Representantes

El cuidador del Club de la Marmota, A.J. Dereume, sostiene a Punxsutawney Phil, la marmota que pronostica el clima, en el 140º Día de la Marmota, en Gobblers Knob, Pensilvania, el lunes 2 de febrero de 2026. Los cuidadores de Phil dijeron que la marmota pronosticó seis semanas más de invierno. (Foto AP/Barry Reeger)

Día de la Marmota: Phil predice 6 semanas más de clima invernal en EEUU

En esta foto, publicada por el representante estadounidense Joaquín Castro, demócrata por Texas, se ve a Adrián Conejo Arias y a su hijo Liam Conejo Ramos, de cinco años, en San Antonio, Texas, el sábado 31 de enero de 2026, tras ser liberados del centro de detención de Dilley. (Joaquín Castro vía AP)

Niño de 5 años y su padre regresan a Minnesota tras ser liberados de centro de detención en Texas

Destacados del día

Cuba suspende venta de combustible en pesos: solo gasolina en dólares y con límite por cliente

Cuba suspende venta de combustible en pesos: solo gasolina en dólares y con límite por cliente

Cuba cierra hoteles y reubica turistas por falta de combustible mientras el régimen compacta el turismo

Cuba cierra hoteles y reubica turistas por falta de combustible mientras el régimen "compacta" el turismo

Luis Alberto García condena arresto de los jóvenes de El4tico: Es terrible apresar las ideas

Luis Alberto García condena arresto de los jóvenes de El4tico: "Es terrible apresar las ideas"

Cuba reduce la semana laboral: oficinas del Estado operarán solo de lunes a jueves por crisis energética

Cuba reduce la semana laboral: oficinas del Estado operarán solo de lunes a jueves por crisis energética

Crítica en Cuba: MITRANS declara transporte en modo emergencia y suspende trenes, buses y listas de espera

Crítica en Cuba: MITRANS declara transporte en "modo emergencia" y suspende trenes, buses y listas de espera

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter