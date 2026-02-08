Lindsey Vonn sufre una caída en descenso olímpico cuando competía con ligamento roto a los 41 años

La esquiadora estadounidense Lindsey Vonn se concentr antes de un entrenamiento oficial de descenso de esquí alpino para los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026 en Cortina d'Ampezzo, Italia, el viernes 6 de febrero de 2026. (AP Foto/Marco Trovati) AP

Todas las miradas estaban puestas en Vonn, la historia inspiradora de estos Juegos Olímpicos. Regresó a las competencias de esquí de élite la temporada pasada después de casi seis años fuera del circuito, con una prótesis parcial de titanio en su rodilla derecha. Se sentía tan bien tras su cirugía en abril de 2024 que decidió intentar otra aparición en los Juegos Olímpicos.