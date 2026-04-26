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Lille empata con Lyon en la carrera por un puesto en la Liga de Campeones

PARÍS (AP) — El penalti de Matias Fernandez-Pardo en la primera mitad el domingo fue suficiente para que Lille se mantuviera codo a codo con Lyon en la carrera de la Ligue 1 por un puesto directo en la Liga de Campeones.

Pardo colocó el lanzamiento desde los once metros junto al poste izquierdo para que Lille venciera 1-0 como visitante a Paris FC y pusiera fin al inicio invicto de Antoine Kombouaré como entrenador desde que asumió en el Stade Jean-Bouin en febrero.

El equipo de Kombouaré presionó con fuerza en busca del empate, pero el capitán Pierre Lees-Melou fue expulsado al final tras ver su segunda tarjeta amarilla, después de reaccionar mal a la primera.

Paris FC se encontraba hundido en el 15º puesto cuando Kombouaré tomó el mando, con 11 jornadas por disputarse, pero el experimentado técnico de 62 años condujo al equipo a la permanencia el fin de semana pasado con una victoria 3-1 en Metz que lo dejó 13 puntos por encima de la zona de descenso, con cuatro fechas por jugar. Paris FC fue adquirido en 2024 por la familia más rica de Francia, los Arnault, del imperio del lujo LVMH.

Con tres jornadas restantes, tanto Lyon, tercero, como Lille, cuarto, tienen 57 puntos. Solo los tres primeros se clasifican para la principal competición de clubes de Europa.

Rennes gana el derbi

Rennes derrotó 2-1 a su rival local Nantes gracias a un gol en el tiempo añadido del capitán Valentin Rongier.

Rongier moderó sus celebraciones por respeto al club en el que se formó como jugador juvenil antes de dar el salto al primer equipo.

La victoria mantuvo a Rennes en el quinto puesto, a solo un punto de Lille y Lyon, mientras que Nantes es penúltimo, en plaza de descenso directo.

Metz, colista, evitó el descenso al menos por una semana más con un empate 4-4 en Le Havre. Metz se encaminaba a la segunda división hasta que Gauthier Hein, de cabeza, marcó el cuarto empate de los visitantes en el partido en el minuto 85.

Marseille recibía a Nice más tarde el domingo. Nice esperaba redimirse de su derrota 5-1 en casa ante su rival costero en noviembre, especialmente porque estaba apenas cuatro puntos por encima de Auxerre en la zona de descenso.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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