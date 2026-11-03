Liga de Campeones: Sporting vence 1-0 a Shakhtar al día siguiente de sacar a su técnico

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Los jugadores del Sporting de Lisboa celebran el gol de Issa Doumbia para la victoria 1-0 ante Shakhtar en la Liga de Campeones, el martes 3 de noviembre de 2026, en Londres. (AP Foto/Ian Walton) AP

Bajo el mando de Tiago Fernandes, entrenador de su filial, el gigante portugués se ubica en la parte alta de la clasificación en la fase de liga de la Champions, pero se ha rezagado en el torneo domésticos.

El volante italiano Issa Doumbia anotó el gol de la victoria a los 59 minutos en Stamford Bridge, el estadio de Londres que alberga los partidos de local del equipo ucraniano para sus compromisos europeos.

En tanto, el volante ruso Aleksey Batrakov firmó un doblete en rápida sucesión para darle al Galatasaray turco el triunfo 2-0 contra el visitante Stuttgart.

Batrakov abrió el marcador a los 12 minutos en el RAMS Park y volvió a anotar tres minutos después.

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FUENTE: AP