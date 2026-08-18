Líder separatista de Quebec dice que no habrá referendo hasta que Trump deje el cargo

El líder del Parti Québécois, Paul St-Pierre Plamondon, escucha una pregunta durante un evento de la Escuela de Políticas Públicas de la Universidad de Calgary, el jueves 11 de septiembre de 2025. (Jeff McIntosh/The Canadian Press vía AP, Archivo) AP

El líder del Parti Québécois, Paul St-Pierre Plamondon, cuyo partido no está en el poder pero podría ganar la próxima elección de Quebec, que debe realizarse a más tardar el 5 de octubre, señaló que un gobierno del PQ aun así convocaría un referéndum durante su primer mandato, pero no antes del 20 de enero de 2029, cuando termina el gobierno de Trump.

Manifestó que una pregunta tan trascendental como el futuro de Quebec requiere un debate claro y sereno.

“Esto no debe ser secuestrado por las convulsiones de la política estadounidense, ni por los arrebatos de un presidente impredecible, ni por campañas de miedo”, señaló St-Pierre Plamondon.

Añadió que “esta imprevisibilidad de la administración estadounidense perjudicará nuestro proceso, así como la calidad del debate sobre nuestro futuro como nación”.

Los aranceles de Trump y sus reiteradas declaraciones sobre convertir a Canadá en el estado 51 de Estados Unidos han complicado el argumento separatista en Quebec, al alimentar el nacionalismo canadiense y llevar a algunos quebequenses francófonos a ver mayor seguridad en seguir formando parte de Canadá.

El sentimiento separatista también ha aflorado en Alberta, donde los votantes decidirán el 19 de octubre si la provincia debe dar pasos hacia la celebración de un referéndum vinculante para abandonar Canadá.

Los referéndums separatistas enfrentarían una dura batalla tanto en Quebec como en Alberta, y los aranceles de Trump y la retórica del “estado 51” refuerzan el argumento a favor de permanecer en Canadá

Los votantes de Quebec han rechazado la soberanía en dos ocasiones, la más reciente por un margen ínfimo en un referéndum de 1995.

Quebec, que es aproximadamente 80% francófona, ya cuenta con una autonomía significativa. La provincia, de 9,1 millones de habitantes, recauda su propio impuesto sobre la renta, tiene políticas migratorias que favorecen a los francófonos y cuenta con leyes que dan prioridad al francés sobre el inglés.

El Parti Québécois fue fundado en la década de 1960 con René Lévesque y desde hace mucho tiempo busca convertir a Quebec en un país independiente.

El Parti Québécois ha gobernado Quebec varias veces sin celebrar un referéndum, incluido su periodo más reciente en el poder, de 2012 a 2014.

La identidad de Quebec ha sido motivo de controversia desde la década de 1760, cuando los británicos completaron la toma de lo que entonces se llamaba Nueva Francia.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP