Líder de la Serie A Inter empata 1-1 con Atalanta y da opción al Milan de recortar distancia

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Marcus Thuram, del Inter de Milán, reacciona durante el juego de fútbol de la Serie A entre el Inter de Milán y el Atalanta en Milán, Italia, el sábado 14 de marzo de 2026. (Foto AP/Antonio Calanni) AP

Francesco Esposito adelantó al Inter en el minuto 26, pero Nikola Krstović anotó para el Atalanta en el 82 para repartir los puntos.

El Inter venía de una derrota 1-0 ante el Milan en la liga el fin de semana pasado. Ahora aventaja a su némesis de la misma ciudad por ocho puntos antes de que el Milan visite a la Lazio el domingo.

El Inter solo tiene dos victorias en sus últimos siete partidos en todas las competiciones, una racha que incluye haber sido eliminado en el playoff de la fase de eliminación directa de la Liga de Campeones por el sorprendente Bodø/Glimt de Noruega.

El Atalanta, séptimo en la tabla, mostró más resistencia que en la derrota 6-1 que sufrió ante el Bayern Múnich en los octavos de final de la Liga de Campeones esta semana. Visita al Bayern para el partido de vuelta el miércoles.

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FUENTE: AP