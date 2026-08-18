Liberia acepta recibir a 1.200 deportados de EEUU

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Los deportados serán recibidos en el plazo de un año, y se espera que el primer grupo de 20 llegue el jueves, declaró a los periodistas el ministro de Información de Liberia, Jerolinmek Piah.

Piah indicó que los 1.200 deportados incluirán a africanos, así como a nacionales de Norteamérica, Sudamérica y el Caribe.

El gobierno estadounidense ha cerrado varios acuerdos de deportación a terceros países de este tipo con países africanos. Bajo dichos acuerdos, a menudo secretos, que forman parte de una amplia ofensiva de Estados Unidos contra la inmigración ilegal, el gobierno de Trump, ha deportado a miles de personas a casi dos docenas de países que no son los suyos, según defensores.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP