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Liberia acepta recibir a 1.200 deportados de EEUU

MONROVIA, Liberia (AP) — Liberia aceptó recibir hasta 1.200 deportados de terceros países procedentes de Estados Unidos, informaron las autoridades del país de África occidental el martes, en uno de los mayores acuerdos de este tipo bajo la política del gobierno del presidente Donald Trump destinada a disuadir la migración ilegal.

Los deportados serán recibidos en el plazo de un año, y se espera que el primer grupo de 20 llegue el jueves, declaró a los periodistas el ministro de Información de Liberia, Jerolinmek Piah.

Piah indicó que los 1.200 deportados incluirán a africanos, así como a nacionales de Norteamérica, Sudamérica y el Caribe.

El gobierno estadounidense ha cerrado varios acuerdos de deportación a terceros países de este tipo con países africanos. Bajo dichos acuerdos, a menudo secretos, que forman parte de una amplia ofensiva de Estados Unidos contra la inmigración ilegal, el gobierno de Trump, ha deportado a miles de personas a casi dos docenas de países que no son los suyos, según defensores.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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