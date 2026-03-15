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Lewis Hamilton: increíblemente agradecido con Ferrari tras conseguir un podio en F1

Lewis Hamilton afirma que está “increíblemente agradecido” con Ferrari por permitirle guiar el desarrollo del auto que lo devolvió a un podio de un Gran Premio por primera vez desde 2024.

El británico Lewis Hamilton, piloto de Ferrari, celebra tras registrar el tercer tiempo más rápido en la carrera del Gran Premio de China de la Fórmula 1 en el Circuito Internacional de Shanghái, en Shanghái, China, el domingo 15 de marzo de 2026. (Foto AP/Andy Wong)
El británico Lewis Hamilton, piloto de Ferrari, celebra tras registrar el tercer tiempo más rápido en la carrera del Gran Premio de China de la Fórmula 1 en el Circuito Internacional de Shanghái, en Shanghái, China, el domingo 15 de marzo de 2026. (Foto AP/Andy Wong) AP

El tercer puesto de Hamilton en el Gran Premio de China llegó tras una batalla durante toda la carrera con su compañero de equipo Charles Leclerc y lo que Hamilton describió como “solo un beso” de contacto entre ambos.

El resultado puso fin a una larga espera de Hamilton por terminar entre los tres primeros en una carrera completa de Fórmula 1 desde su impactante salida de Mercedes, equipo que se llevó la victoria el domingo con el piloto que lo reemplazó, Kimi Antonelli.

“Ver que escuchan y que incorporan al auto algunas de las cosas que yo había pedido, me hace estar increíblemente agradecido con ellos por escuchar. Simplemente te hace sentir más unido con todos porque avanzan en la misma dirección. Tengo ganas de volver la próxima semana a (la sede de Ferrari en) Maranello y ver a todos”, señaló.

El primer año de Hamilton con Ferrari estuvo lleno de frustración, ya que él y el equipo no lograron dominar un auto muy sensible a los cambios de puesta a punto, salvo por una victoria en una carrera sprint en China hace un año. Ferrari no ganó ni un solo Gran Premio en toda la temporada.

Por momentos, Hamilton se culpó a sí mismo, e incluso sugirió en agosto que el equipo considerara un cambio de piloto después de quedar muy lejos del ritmo de Leclerc en la clasificación. Ha dicho que una parte importante de la preparación para 2026 era regresar con una mentalidad renovada.

El auto de Ferrari, que arrancó con rapidez, ayudó a Hamilton a superar a Antonelli y ponerse líder al inicio el domingo, pero conservar esa posición resultó demasiado difícil frente a la dupla de Mercedes, que es considerada ampliamente como el mejor auto de la parrilla. Hamilton señaló que Ferrari redoblaría esfuerzos para trabajar y desarrollar el auto más que Mercedes durante el resto del año.

“Es realmente especial verlos de vuelta al frente, porque este es un equipo fenomenal. Y sé que tenemos mucho trabajo por delante para vencerlos, porque cuando están en forma así, no es fácil ganarles”, señaló Hamilton.

Hamilton fue compañero de George Russell y ayudó a orientar a Antonelli antes de su debut. También en el podio como representante de Mercedes estuvo el ingeniero de carrera de Hamilton durante muchos años, Peter “Bono” Bonnington, quien ahora trabaja con Antonelli.

“Es como estar sentado aquí con toda mi familia, así que eso es genial”, expresó Hamilton.

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AP automovilismo: https://apnews.com/hub/auto-racing

FUENTE: AP

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