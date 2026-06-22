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L’Équipe pide disculpas a Jeremy Doku por comentarios de su presentadora

PARÍS (AP) — El líder de los medios deportivos de Francia L’Équipe se desmarcó de los comentarios de una de sus presentadoras que criticó al extremo belga Jeremy Doku debido a que quiere dejar la concentración con su selección durante el Mundial para estar presente en el nacimiento de su primer hijo.

El belga Jeremy Doku pelea por el balón con el egipcio Marawan Attiaen el encuentro del Grupo G de la Copa Mundial el lunes 15 de junio del 2026. (AP Foto/Lindsey Wasson)
El belga Jeremy Doku pelea por el balón con el egipcio Marawan Attiaen el encuentro del Grupo G de la Copa Mundial el lunes 15 de junio del 2026. (AP Foto/Lindsey Wasson) AP

L’Équipe también pidió disculpas a Doku en un comunicado a última hora del domingo y señaló que los comentarios de France Pierron no representaban sus valores.

Pierron describió el parto como “un momento asqueroso, disculpen, en el que el papá es inútil” al participar el viernes en el programa de televisión “L’Équipe de Choc”.

“Hay cientos de futbolistas que matarían por estar en tu lugar”, afirmó en el programa, al reaccionar a los comentarios de Doku en Estados Unidos.

La esposa de Doku, Shireen, tiene previsto dar a luz a su hijo a principios de julio, cuando Bélgica espera estar disputando las rondas de eliminación directa del Mundial.

“Nadie quiere perderse un nacimiento”, expresó Doku, de 24 años, figura de la selección belga y jugador del Manchester City.

Pierron puso en duda las prioridades de Doku, ya que estaba “viviendo un sueño de infancia. Puede que no vuelva a ocurrirte en la vida”.

No estaba claro si Pierron formaría parte de la emisión del lunes del programa de debate en el canal de cable gestionado por el histórico diario deportivo.

Doku recibió el apoyo del delantero inglés Ollie Watkins, a quien le preguntaron por las decisiones familiares a las que se enfrentan los jugadores.

“Él dijo que eso solo pasa una vez, tu primer hijo. Darles la bienvenida al mundo es una bendición”, declaró Watkins durante una conferencia de prensa en el campamento de entrenamiento de Inglaterra.

“Alguien lo calificó de asqueroso. Y creo que, para empezar, esa no es manera de calificar un nacimiento. No creo que sea asunto de nadie lo que haga después del entrenamiento”, añadió Watkins.

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Mundial AP: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa

FUENTE: AP

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